День пам'яті у США - Трамп вшанував пам’ять американських військових, які загинули в усіх війнах

Останній понеділок травня у США відзначають День пам'яті - вшанування військових, які загинули в усіх війнах під час служби у збройних силах США.

Президент Дональд Трамп взяв участь у церемонії покладання квітів до Могили Невідомого Солдата на Арлінгтонському цвинтарі, що у штаті Вірджинія. Разом з ним на меморіальних заходах були присутні перша леді Меланія Трамп, віце-президент Майк Пенс і його дружина Керен Пенс.

Цього року урочистості відбуваються в умовах пандемії COVID-19. Під час церемонії Трамп не вдягав маску, і таким чином чітко продемонстрував країні, що у час пандемії його робочий розпорядок залишається практично таким самим, як і зазвичай, пише Fox News. Канал повідомляє, що деякі учасники заходів, зокрема, військові й VIP-гості носили маски, але перед прибуттям Трампа невідома жінка попросила всіх зняти маски.

В цей день президент також планує взяти участь у церемонії у Форті МакГенрі у Балтиморі. "Я стою перед вами у цій благородній фортеці Американської Свободи, щоб віддати шану безсмертним душам, які померли, щоб ми були вільні, - слова майбутньої промови президента повідомляє USA Today. - Десятки тисяч службовців і представників нацгвардії - на передовій війни проти цього жахливого вірусу.. Ми у жалобі разом із родинами, які втратили своїх рідних, включаючи родини наших Великих Ветеранів".

Мер Балтимора Бернард Янг розкритикував рішення Трампа проводити захід в умовах пандемії. "Я б хотів, щоб президент, як лідер нації, показав позитивний приклад, відмовившись від поїздок цими вихідними... Те, що президент Трамп вирішив здійснити необов'язкову поїздку, надсилає невірний сигнал нашим жителям", - заявив Янг. Він також сказав, що організація церемонії за участі Трампа несе великі витрати для міста, яке й без того втрачає 20 мільйонів доларів через закриття економіки в умовах пандемії.

Загалом в усій країні цьогоріч заходи, з міркувань безпеки, менш масштабні. У багатьох штатах у церемоніях дозволена участь не більше 10 людей, наголошує телеканал CNN. Деякі міста проводять віртуальні церемонії, інші – автопаради. Головне, кажуть американці, не забувати про подвиг військових, які віддали свої життя, захищаючи країну та свободу.

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