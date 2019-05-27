Вшановуючи пам'ять полеглих військових, у США не забувають і про ветеранів

Сьогодні, в останній понеділок травня в США відзначають День Пам'яті. У цей день американці згадують про військовослужбовців США, які загинули у війнах та збройних конфліктах. Традиційно до столиці США приїздять тисячі людей, щоб вшанувати пам'ять героїв, друзів, родичів, захисників Америки.

На військових цвинтарях у США волонтери та військові встановлюють традиційні прапорці. Цього року навіть негода не завадила проходженню церемонії вшанування полеглих Арлінгтонському військовому кладовищі у Вірджинії, США.

У День пам'яті американці ще раз привертають увагу до проблем ветеранів, які повернулись додому. Емоційні та фізичні шрами від війни залишаються, і тому ветерани потребують допомоги у адаптації до цивільного життя.

Ветерани, які повертаються додому полишають культуру, де їх готували до війни і кожен аспект їх щоденного життя було врегульовано, і йдуть у цивільне життя, де більшість людей не служили і не знають, що переживають військові, йдеться в статті доктора психології Кейтрін Мітчелл для NBC News, присвяченій Дню пам'яті.

Багато ветеранів можуть перейти до мирного життя з мінімальною підтримкою. Однак, значна частина переживає фізичні та психологічні складнощі і потребують допомоги Міністерства у справах ветеранів та громадськості, зазначає експерт.

Ветерани у 4-10 разів частіше переживають посттравматичний синдром, 10-12% з них страждають від депресії, мають вдвічі більший ризик самогубств у США.

Майже 20 ветеранів та військових США щодня забирають своє життя, згідно до офіційних даних у США.

Адаптація ветерана до цивільного життя може тривати місяці і навіть роки.

Психолог закликає суспільство визнати, що ветерани знають, як краще "адаптуватись та долати складнощі". Ветеранів навчили зосереджуватись на меті, визнавати біль, або слабкість. Це важливо в часи війни, але у мирні часи, цивільні можуть надавати ветеранам, що звертатись за допомогою – не слабкість.

Раніше цього року президент США Дональд Трамп підписав указ про створення робочої групи, яка б опікувалась роботою з ветеранами у США і зменшенню кількості самогубств.

"Кожному ветерану, я хочу, щоб ви знали, що за вами – ціла 300-мільйонна країна і вас ніколи не забудуть, - сказав Трамп під час підписання указу у Білому домі.

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