У День пам'яті захисників України, США знову закликали Росію припинити агресію

В Україні 29 серпня відзначають День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

В цей день США знову закликали Росію припинити агресію в Україні.

"Сьогодні ми згадуємо тих, хто пожертвував життям заради незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми разом з народом України закликаємо Росію припинити агресію проти України", - йдеться в повідомленні Посольства.

Саме цього дня, 5 років тому, у серпні 2014 року, Україна зазнала найбільших втрат внаслідок російської збройної агресії в «Іловайському котлі», йдеться в повідомленні Міністерства оборони України. 223 військовослужбовців загинули цього дня у різні роки, наголошується в повідомленні.

"Саме 29 серпня 2014 року: загинуло - 129 осіб, поранено - 18 осіб, зникли безвісти - 22 особи (станом на 22 серпня 2019 року - 10 залишаються), у заручниках - 10", - такі дані отримала новинна агенція ВВС від Генштабу України.

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