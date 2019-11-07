Трамп виступив із заявою щодо Національного дня пам'яті жертв комунізму

Президент США Дональд Трамп опублікував заяву з нагоди Національного дня пам'яті жертв комунізму. «Ми згадуємо понад 100 мільйонів людей, які пішли з життя у результаті комуністичних репресій. Сьогодні ми знову підтверджуємо свій твердий намір допомогти забезпечити всім людям майбутнє миру і процвітання, засноване на ключових принципах демократії: свободи, справедливості і глибокої поваги до цінності кожного людського життя», - заявив президент.

Президент нагадав, що цього року Національний день пам'яті жертв комунізму збігається у часі з 30-ю річницею падіння Берлінської стіни.

«9 листопада 1989 року рішучі чоловіки і жінки втілили у життя слова президента Рональда Рейгана, обрушивши цей символ тоталітаризму і показавши цілому світу, що демократія і верховенство права завжди будуть торжествувати над пригнобленням і тиранією, - йдеться в заяві. - Згадуючи цю історичну віху в сфері прав людини, ми сповнені рішучості продовжувати співпрацю з нашими союзниками і партнерами, щоб полум'я свободи і далі горіло маяком надії і можливостей для всього світу».

«Вшановуючи пам'ять жертв комунізму в усьому світі, ми повинні також прагнути завжди відстоювати дорогоцінні свободи, які сприяють миру і створюють безпрецедентне процвітання. Разом ми можемо побудувати майбутнє, вільне від вад комунізму», - підсумував президент.

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