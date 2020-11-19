День подяки скасовується? Американцям радять не подорожувати на свята

Центр із контролю та запобігання хворобам США (CDC) радить американцям цього року відмовитись від подорожей на День подяки.

"Часи важкі, цей спалах триває довго, майже 11 місяців, і ми розуміємо, що люди втомились", - заявив Генрі Волкі, керівник групи з протидії коронавірусу CDC. "Ми розуміємо, що люди хочуть побачити свою родину й близьких, як зазвичай. Але цього року ми просимо їх обмежити свої подорожі".

Він додав, що якщо на сімейній зустрічі на свята хтось виявиться хворим на коронавірус, то "може статись трагедія", адже "хтось у родині може сильно захворіти, потрапити до лікарні чи померти".

Лікарі радять святкувати цей День подяки лише із найближчими родичами, з якими люди живуть під одним дахом.

У разі, якщо від зустрічей з іншими відмовити не вдається, то CDC закликає проводити вечерю надворі, носити маски й уважно ставитись не лише до дотримання дистанції, а й до споживання їжі: кожна група гостей повинна принести свою їжу й використовувати одноразовий посуд.

Якщо ж хтось із гостей залишається ночувати, CDC ​рекомендує надати їм за можливості окрему кімнату й ванну, подбати про гарне провітрення, уникнути контактів із домашніми тваринами, через яких може передатись коронавірус, а також не співати й не говорити гучно в середині приміщення, адже в такому випадку у повітря потрапляє більше слини й потенційно вірусу.

День подяки та Різдво - традиційно "гаряча пора" для подорожей країною, аби святкувати в родинному колі. Щороку американці простоюють годинами у заторах, подорожуючи на власному авто, або витрачають значні кошти на авіаквитки, адже в цей час ціни на перельоти найвищі.

Цього року, попри стрімке поширення коронавірусу, подорожувати вирішила значна кількість людей, авіакомпанії повідомляють про збільшення продажів квитків у порівнянні із іншими місяцями часу пандемії.

Тож влада Каліфорнії та Іллінойсу закликала людей відмовитись від поїздок, навіть якщо перевізники пропонують гарні ціни на квитки. Аеропорт Лос-Анджелеса також написав у Twitter безпрецедентне повідомлення: "Якщо ви не повинні подорожувати на ці свята - не робіть цього".

Водночас, у "скасуванні Дня подяки" й відмові від зустрічей із багатьома родичами, як жартома пише авторка колонки видання USAToday, є й позитивна новина: це шанс уникнути неприємних політичних суперечок про вибори президента США за родинним столом.

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