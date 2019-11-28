Губка Боб та інші герої мультфільмів пролетіли над вулицями Нью-Йорка на традиційному параді з нагоди Дня подяки

На вулицях Нью-Йорка у четвер проходить традиційний парад універмагу Macy's з нагоди Дня подяки. За парадом стежить по телебаченню вся країна. Через вітряну погоду парад ледь не залишився без одного з головних елементів - гігантських барвистих надувних фігур.

Натовп зустрів оплесками мера Нью-Йорка Білла де Блазіо, коли той оголосив, що кулі все ж піднімуться у повітря, хоча і не на такій висоті, як завжди. Цього разу надувні фігури піднялися в повітря всього на кілька метрів.

У минулому траплялись випадки, коли сильний вітер зривав кулі з мотузок, що призводило до травм.

Цього року парад проходить у 93-й раз. Однією із ключових фігур ходи стане мультиплікаційний персонаж Снупі у костюмі астронавта.

У параді беруть участь близько 8 000 осіб, два десятки платформ і безліч оркестрів. У кульмінаційний момент ходи перед глядачами постане Санта Клаус.

На параді виступлять такі виконавці, як Селін Діон, Кіара, Келлі Роуленд та Ідіна Мензел.

Для багатьох американців День подяки є офіційним початком сезону передріздвяних покупок.

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