Американський бізнес святкує День Подяки в Україні

Скуштувати традиційну індичку і подякувати усім, хто робить Україну більш сприятливою для ведення бізнесу. Такою була програма вечірки до Дня Подяки, яку провела Американська торговельна палата в Україні.

Цього року святкові нагороди «Вибір бізнес-спільноти 2019» отримали Національний банк України та газета Kyiv Post – за внесок у розвиток сприятливого ділового клімату в Україні.

З побажаннями до українців звернувся тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

"Напередодні цього американського свята я хочу побажати українському народові, щоб до наступного Дня Подяки в цій країні був мир. Щоб нинішній уряд зміг розв’язати конфлікт на Сході у спосіб, який задовольнив би усіх українців, і щоб це принесло мир на цю землю. Я хочу побажати також процвітання", - сказав дипломат "Голосу Америки".

Американський бізнес в Україні налаштований оптимістично, - констатує президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

"Свято Дня Подяки – це прекрасне американське свято. І тут у Києві ми вже стали острівцем цього американського свята. Ми дякуємо тим, хто створив можливість вести бізнес в Україні легше. Зараз є позитивні настрої; компанії бачать, що їхній бізнес зростає, і загалом є оптимізм, що ріст далі триватиме", - зазначив Гундер.

Цю думку поділяє президент інвесткомпанії Horizon Capital Олена Кошарна.

"Ми всі чекаємо процвітання. За ці останні 5 років ми пройшли дуже важкий макроекономічний шлях. І те, що ми зараз бачимо – що бізнес-спільнота оптимістично налаштована. Ми отримали відгуки від наших членів, і 62% оптимістичні, а понад 80% планують вкладати в Україну більше інвестицій, більше грошей", - зауважила Кошарна.

Передсвятковими побажаннями поділився володар цьогорічної нагороди від бізнес-спільноти, головний редактор газети Kyiv Post Брайан Боннер.

"Це таке чудове американське свято. Це родинне свято, але нам приємно відзначати його тут в Україні, бо наша бізнес-спільнота це велика родина. Чого я хотів би побажати Україні – це закінчення війни, кінця олігархії, перемоги верховенства права, процвітання і миру", - сказав Боннер "Голосу Америки".

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