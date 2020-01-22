У День Соборності США закликали Росію поважати український суверенітет

"У День соборності України ми закликаємо Росію поважати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом та Донбасом, а також її територіальними водами". З такою заявою до Дня Соборності України виступила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

У своєму зверненні Квін нагадала, як український уряд та звичайні громадяни об'єднались заради підтримки своїх співгромадян, чиї близькі загинули в катастрофі українського літака в Ірані, а також про те, як представники різних регіонів України об'єднались під час Євромайдану та Революції Гідності задля захистусвого європейського майбутнього.

Представництво Євросоюзу в Україні у День Соборності нагадало про свою "незмінну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України".

101 рік тому 22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. На честь цієї події, починаючи з 1999 року в Україні відзначають День Соборності.

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