24 березня - День туберкульозу. Мета цього дня – підвищити обізнаність стосовно світової епідемії цієї хвороби. Цей день відзначається щорічно 24 березня, бо саме в цей день 1882 року Роберт Кох відкрив бактерію, що спричиняє туберкульоз.

«Час діяти настав» - гасло цьогорічного дня туберкульозу, в рамках якого активісти закликають світових лідерів «діяти у відповідності до своїх обіцянок» з подолання цієї хвороби.

Туберкульоз – одна з найбільш смертоносних хвороб в світі. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожного дня 4500 гинуть від туберкульозу і близько 30 000 захворівають.

Зусилля з подолання цієї хвороби досягли певного успіху, за інформацією ВООЗ. З 2000 року рівень смертності від туберкульозу було знижено на 42%, що дозволило врятувати 54 мільйони життів у світі.

Останнім часом набув поширення мультирезистентнний туберкульоз. Ця проблема є нагальною в Україні.

«Україна займає друге місце за поширеністю мультирезистентного туберкульозу, з успіхом лікування лише 51%», - йдеться в заяві Посольства США в Україні, присвяченій цьому дню.

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