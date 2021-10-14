"США є вашим надійним партнером" - американське посольство привітало Україну з Днем захисників і захисниць

"Сполучені Штати залишаються вашим надійним партнером, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії". З такими словами у День захисників а захисниць України звернулась до українців, які служать задля захисту країни, полковниця США, аташе з питань оборони Посольства США в Україні Бріттані Стюарт.

"Майбутнє України тримається на ваших плечах", - сказала Стюарт у відеозверненні, розміщеному в соцмережах. Вона вшанувала пам'ять тих, хто віддав життя за свободу України.

Про свою підтримку захисників України у цей день заявили і інші диппредставництва.

"Збройні сили Канади підтримують українських захисників на землі, в морі та в небі", - йдеться у повідомленні Посольства Канади в Україні.

Зі святом українців привітало також також представництво Європейського Союзу.

"Ми вшановуємо людей, які самовіддано ризикують життям, аби захистити територіальну цілісність України і безпеку її громадян. ЄС вкотре підтверджує свою непохитну підтримку незалежності і суверенітету України," - мовиться на Facebook -сторінці представництва ЄС в Україні.

Посол Австралії в Україні Брюс Едвардз назвав захисників "символом героїзму" і побажав "залишатись сильними і брати зброю до рук якомога менше".

Посолка Великої Британії Мелінда Сіммонс приєдналась до привітань і відзначила, що тепер назва свята чітко вказує на роль жінок у захисті України.

Привітало Україну зі святом і закордонне українство. Світовий конґрес українців вмістив на своїй сторінці у Твіттер діаграму цьогорічних обстрілів і втрат на фронті порівняно з минулим роком.

"Схиляємо голову на знак пошани перед усіма хоробрими синами й доньками України, які віддали свої життя за рідну землю та продовжують виборювати мир для майбутніх поколінь", - мовиться у привітанні СКУ.

Свято отримало назву "День захисників та захисниць України" рішенням Верховної Ради від 14 липня 2021 року.

Дивіться також: У США готуються до передачі в Україну трьох катерів берегової охорони США. Відео