"Україна не має кращого партнера, ніж США". Військові США привітали Україну з Днем Збройних сил

6 грудня відзначають 30-ту річницю Збройних сил України. Відеопривітання із Днем Збройних сил від Бріттані Стюарт, полковниці США, Аташе з питань оборони, розмістило в соцмедіа Посольство США в Україні.

"Ми дякуємо всім, хто служив і служить заради захисту України. Ваша самопожертва і хоробрість стали прикладом для всіх", - звернулась Стюарт до захисників України.

Вона запевнила - США підтрмимують територіальну цілісність та суверенітет України, а "Україна не має кращого партнера, ніж Сполучені Штати".

Командування Сил США в Європі у своєму привітанні до Дня Збройних сил України відзначило відданість українських військових захисту суверенітету та територіальної цілісності.

"Ми продовжимо проводити навчання, операції та дії в партнерстві з нашими союзниками в Чорному морі та Європі", - йдеться у вітанні командування, розміщеному в соцмережах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своєму вітальному слові запевнив: військо готове до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації.

"За тридцять років Збройні Сили України пройшли складний шлях свого розвитку. А війна змусила нас змінитися. Ми стримали ворожий наступ і надійно обороняємо державу. Більше того, ми готові до будь-яких варіантів розвитку безпекової ситуації. Нам довіряють і в нас вірять. Саме це додає сил наближати Перемогу", - йдеться в відеопривітання Залужного.

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