"Звільнення Денисової - неконституційне, незважаючи на застереження щодо її дій", - правозахисники

Верховна Рада звільнила з посади Уповноваженої з прав людини Людмилу Денисову. За це рішення проголосувало 234 депутати. Напередодні сама Денисова, під час прес-конференції, заявила, що вважатиме своє звільнення незаконним.

Денісова сказала, що владу нібито не влаштовує її активність, зокрема щодо збору інформації про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Вона сказала, що такі дії влади є втручанням у роботу офісу омбудсмена.

Тетяна Печончик, Голова правління Центру прав людини ZMINA у коментарі «Голосу Америки» повідомила, що правозахисна спільнота вважає рішення українського парламенту неконституційним. У законі про повноваженого чітко прописуються підстави для звільнення омбудсвумен. Це або власне бажання або порушення присяги. «І цей факт спочатку має вивчити та встановити Тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Нічого з цього не відбулося», - пояснює правозахисниця.

Катерина Мітєва, речниця Amnesty International Україна зазначає, що сама процедура призначення і звільнення Уповноваженого ВР з прав людини є вкрай політизованою, і організація неодноразово констатувала це раніше.

«Найважливіше - щоб інститут омбудсмана залишався поза політичними іграми і вподобаннями тих чи інших політиків. Цей інститут має свої спеціальні архітектуру, напрям і специфіку роботу, і якщо він буде настільки підвладний, наскільки його намагаються зробити нині, це значно обмежить роботу самого омбудсмана і звузить його функцію незалежного контролю за порушенням прав людини в Україні», - додала Мітєва.

Відставка, по суті, стала можливою завдяки закону «Про правовий режим воєнного стану», який вступив у силу 20 травня та дозволив парламенту в обхід усіх існуючих законів та процедур через висловлення недовіри знімати тих посадовців, які були призначені парламентом, говорить Печончик.

У той же час Печончик нагадала, що призначення Денисової також відбувалося з порушення процедури. Незважаючи на те, що голосування на цю посаду має відбуватися таємно, голосування за Денисову, яка на той момент була депутаткою від «Народного фронту», відбувалося пакетом, тобто відкрито і разом з іншими призначеннями. Окрім того, за словами Печончик, Денисова також не мала як такого досвіду правозахисної діяльності, що є обов’язковим при призначенні на цю посаду.

Американський правозахисник Метью Шааф, який очолював українське представництво «Дому свободи», у своєму Twitter написав, що він не може оцінювати поточні претензії до Людмили Денисової. «Але важливо нагадати, що її посада була політизована/використана для політичних торгів у минулому. І що призначення Денісової в 2018 році – політика, яка не мала правозахисного досвіду – було контраверсійним», - зазначив правозахисник.

Незважаючи на те, що правозахисники вважають звільнення уповноваженої з прав людини неконституційним, вони досить критично оцінюють діяльність Денисової на посаді. Зокрема, у правозахисників є застереження щодо тої інформації щодо військових злочинів, яку вона публічно поширювала.

«Важливо, щоб ця інформація була коректною та вивіреною. Щоб вона базувалася на реальних фактах, а не чутках або неверифікованих дзвінках гарячих ліній. До тих фактів та цифр, які озвучувала Людмила Денисова, були застереження у правозахисної спільноти щодо того, наскільки вони адекватно відображають реальність. Окрім того, щодо випадків зґвалтування дітей, вона, мабуть, мала би добирати слів та використовувати іншу риторику, не смакуючи подробиць, адже це може травмувати багатьох людей», - зазначає Печончик. У той же час, усі факти мали би бути доведені Тимчасовою слідчою комісією, після чого парламент мав би проголосувати за відставку, вказує правозахисниця.

Наразі у правозахисників немає інформації щодо того, хто може зайняти місце Денисової. Спільнота звернулася до влади з закликом дотримуватися процедур та провести незалежний конкурс на посаду омбудсмана.

Провідні українські правозахисні організації закликали Верховну Раду припинити політизацію і спроби знищення незалежності інституту омбудсмана та створити умови для проведення відкритого та незалежного конкурсу з дотриманням міжнародно визнаних стандартів прозорості, неупередженості та залучення громадянського суспільства.

Мітєва додає, що є закон, який регламентує призначення і звільнення Уповановаженого. «І зараз ми бачимо, як цими процедурами намагаються знехтувати, вочевидь маючи на меті бачити на цій посаді ручного управлінця. Призначення обмбудсмана має відбутися шляхом відкритого прозорого конкурсу, а людина, яка очолює цей орган, має відповідати професійним стандартам і мати досвід правозахисної діяльності та репутацію в цій галузі», - додала вона.

Раніше у вівторок фракція «Слуга народу» під час пленарного засідання повідомила про готовність одноголосно підтримати звільнення Денісової. Вони пояснили це тим, що Денісова «майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності», не розуміла медійну складову своєї роботи, концентруючись на «деталях «сексуальних злочинів, вчинених у неприродній спосіб» та «зґвалтуваннях дітей» на окупованих територіях», які не могла підтвердити доказами», що шкодило Україні, а також – після 24-го лютого тривалий час провела за кордоном. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив член фракції Павло Фролов.

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