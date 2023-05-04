Звіт на замовлення ОБСЄ: примусове переміщення українських дітей силами РФ може бути визнано злочином проти людяності

Примусове переміщення українських дітей силами Російської Федерації може бути визнано злочином проти людяності, мовиться у спеціальному звіті, представленому в ОБСЄ у четвер, 4 травня. Місія спеціальних доповідачів, яка діяла в рамках Московського механізму ОБСЄ, заявила, що їй «вдалось з упевненістю встановити, що загалом депортацію дітей не можна кваліфікувати як добровільну».

У своєму звіті місія заявила, що «практика примусового переміщення та/або депортації українських дітей на тимчасово окуповані території та на територію Російської Федерації може бути визнана злочином проти людяності».

Звіт доходить висновку, що «евакуація, переміщення та тривале переміщення українських дітей без згоди є порушенням міжнародного гуманітарного права, а в деяких випадках – серйозними порушеннями IV Женевської конвенції та воєнними злочинами».

Доповідачки, Сесілі Геллештвейт, Еліна Штайнерте та Вероніка Білкова, які працювали над звітом, заявили, що особливий жах у них викликала «процедура розділення батьків і дітей на фільтраційних пунктах», які були «встановлені російською окупаційною владою».

Звіт рекомендує:

Негайно припинити практику примусового переміщення українських дітей на тимчасово окупованих територій України та/або місцях їх примусового видворення до Російської Федерації;

Негайно надати вичерпні списки імен і місцеперебування всіх дітей, які були примусово переміщені або депортовані;

Встановити відповідні процедури та активно сприяти возз’єднанню сімей усіх дітей, які були примусово переміщені або депортовані з України;

Негайно припинити існуючу практику прискореного прийому в російське громадянство українців, особливо дітей.

Звіт було створено в рамках Московського механізму ОБСЄ, що дає можливість створювати експертні комісії та надсилати їх до держав-учасниць, щоб допомогти їм у вирішенні проблеми, пов'язаної з захистом прав людини.

Веса Хаккінен, посол Фінляндії в ОБСЄ, який виступив від імені 45 країн-учасниць ОБСЄ, заявив, що Росія має негайно повернути в Україну депортованих українських дітей.

«Звіт про депортацію українських дітей з боку Росії чіткий: Росія порушує Міжнародне гуманітарне право і права людини – у деяких випадках серйозно. Росія повинна негайно повернути українських дітей в Україну», – написав Хаккінен у своєму твіті після виступу в ОБСЄ, де експерти презентували свій звіт про Україну.

Фінський дипломат наголосив, що хоча місія не змогла встановити точну кількість депортованих дітей, «очевидно, що ці цифри вимірюються кількома тисячами». Загальна кількість може бути ще значно більшою, оскільки «і Російська Федерація, і Україна вказують цифри в сотні тисяч дітей».

Як зауважив у своєму виступі посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, посилаючись на звіт, станом на 23 квітня Україні вдалося повернути лише 361 дитину. Лише 361.

«Це залишає тисячі сімей, роз’єднаних російською владою, і тисячі травмованих дітей», – наголосив Карпентер.

Карпентер звернув увагу на те, що згідно звіту, «Росія займалася примусовим переселенням українського населення з 2014 року, і лише з Криму було вивезено понад 1000 дітей».

«Ще тисячі були вивезені з інших окупованих територій України. Цих дітей відправляли аж у Сибір і на Далекий Схід Росії. Усе це є прямим порушенням зобов’язань Росії за міжнародним гуманітарним правом та її зобов’язаннями перед ОБСЄ. У декларації Стамбульського саміту 1999 року держави-учасниці ОБСЄ зобов’язалися «активно захищати права та інтереси дітей, особливо в конфліктних і постконфліктних ситуаціях», – наголосив Карпентер.

Посилаючись на звіт Єльського університету, посол сказав, що ці зусилля, як здається, «організовані централізовано та систематично впроваджуються в багатьох регіонах Росії, а також на українських територіях, які Росія контролює або окупує».

Посол наголосив, що «окрім розділення на «фільтраційних пунктах», одним із найбільш цинічних способів, якими Росія викрадає українських дітей із їхніх сімей, є пропозиція оплачуваних путівок до дитячих таборів в окупованому Криму, а також у Росії та Білорусі».

Він звернув увагу на те, що у звіті зазначається, що батьків шантажують для того, щоб вони відправили своїх дітей нібито на відпочинок. А тим, хто не хоче відправляти своїх дітей до таких таборів, погрожували приховано, чи явно, що це «призведе до перегляду їхніх батьківських прав, оскільки відмова буде розцінена як нехтування дитиною».

Пізніше Росія утримувала цих дітей під вигаданими приводами та переміщувала їх між різними таборами без згоди їхніх батьків чи законних опікунів і не надаючи інформацію про їхній стан чи місце перебування, зауважив посол Карпентер.

Перший ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за звинуваченням у воєнних злочинах, скоєних під час цієї повномасштабної агресії, було видано проти чинного президента Російської Федерації Володимира Путіна і, як він сказав, «уповноваженої з прав дитини у лапках» Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у воєнному злочині у зв’язку з вивезенням українських дітей.

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