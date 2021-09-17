Найбільші у світі дерева, секвої, загортають у протипожежні ковдри

В американській Каліфорнії пожежники обгортають найбільші в світі дерева, секвої, у протипожежні ковдри з алюмінієвої фольги. Таким чином влада прагне захистити парк "Гігантський ліс" від лісових пожеж, які поширюються в регіоні.

В четвер лісова пожежа почала рух у напрямку до "Гігантського лісу". За оцінками пожежників, полум'я може дістатись секвой вже за добу, пише San Francisco Chronicle.

В парку ростуть 5 з 10 найбільшиї секвой світу. Зокрема, вогонь загрожує найбільшому за об'ємом у світі дереву "Генерал Шерман". Це дерево, віком більше 2 5000 років сягає 80 метрів у висоту.

Минулого року пожежа "Кастл" знищила від 10% до 14% всіх секвой, повідомляє Національна паркова служба США. В службі зауважують, що руйнування відбулись попри те, що "секвої стояли тисячі років і адаптовані до лісових пожеж малої та змішаної інтенсивності".

"Пожежі малої та змішаної інтенсивності, які випалюють низьку рослинність і розчищають гілки - це добре, - наводить San Francisco Chronicle слова Крістен Шайв, головної науковиці Служби національних заповідників Каліфорнії. - Деякі невеликі райони вогню високої інтенсивності траплялись в історії і це важливо. Але зараз регіони високої інтенсивності вогню поширились в небачених за всю історію масштабах".

В статті використано матеріал san Francisco Chronicle.

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