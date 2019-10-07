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Україна

Українцю не дали перемогу. Спортивні коментатори стали на бік Сергія Дерев'янченка

На фото: Сергій Дерев'янченко під час підготовки до одного із поєдників

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Численні спортивні оглядачі відзначають, що поєдинок минулої суботи між українським боксером Сергієм Дерев'янченком та іменитим казахським боксером Геннадієм Головкіним міг закінчитись перемогою українця.

"Дуже близький бій, але я думаю, що Дерев'янченко зробив достатньо для перемоги. Не заперечував би проти повторного поєдинку боксерів! ", - твітує популярний американський боксер Габріель Розадо.

Як відомо, український боксер професоніал Дерев'янченко програв у чемпіонському бою відомому казахстанцю Геннадію Головкіну у поєдинку, який назвали одним із найбільш видовищних цього року. На кону у бою стояв титули у середній вазі за версією IBF.

"Я думав, що Сергій переміг, але не буди говорити, що у нього забрали перемогу. Прекрасний бій, а перемогли усі його глядачі. Дерев'янченко незабром стане чемпіоном світу", - твітує ірландський боксер Ерік Донован.

Між тим, чимало оглядачів відзначили, що поєдинок міг закінчитись перемогою будь-якого із противників. Окремі коментатори також висловили думку, що казахстанський боксер "здав". Промоутер Головкіна заявив, що той боксував хворим.

"Перемогу можна було віддавати будь-кому із боксерів. Не назву рішення суддів грабунком, але я вважав, що Дерев'янченко переміг", - твітує спортивний оглядач Річ Маротта.

Про перемогу Дерев'янченка за очками твітував і відомий оглядач каналу ESPN Дер Рафаель.

"Поєдинок закінчується підрахунком очок: 115-112, 115-112, 114-113 - всі судді відають перемогу Головкіну, який виграє вакантний титут IBF у середній вазі. Більшість оглядачів біля рингу та панель каналу DAZN віддавали перемогу Дерев'янченку", - відзначає оглядач.

Сам українець після поєдинку на ринзі подякував уболівальникам та своїй команді. Боксер також заявив про готовність до повторного поєдинку. Зацікавленість у реванші із українцем висловив і боксер із Казахстану.

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