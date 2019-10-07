Українцю не дали перемогу. Спортивні коментатори стали на бік Сергія Дерев'янченка

Численні спортивні оглядачі відзначають, що поєдинок минулої суботи між українським боксером Сергієм Дерев'янченком та іменитим казахським боксером Геннадієм Головкіним міг закінчитись перемогою українця.

"Дуже близький бій, але я думаю, що Дерев'янченко зробив достатньо для перемоги. Не заперечував би проти повторного поєдинку боксерів! ", - твітує популярний американський боксер Габріель Розадо.

Як відомо, український боксер професоніал Дерев'янченко програв у чемпіонському бою відомому казахстанцю Геннадію Головкіну у поєдинку, який назвали одним із найбільш видовищних цього року. На кону у бою стояв титули у середній вазі за версією IBF.

"Я думав, що Сергій переміг, але не буди говорити, що у нього забрали перемогу. Прекрасний бій, а перемогли усі його глядачі. Дерев'янченко незабром стане чемпіоном світу", - твітує ірландський боксер Ерік Донован.

Між тим, чимало оглядачів відзначили, що поєдинок міг закінчитись перемогою будь-якого із противників. Окремі коментатори також висловили думку, що казахстанський боксер "здав". Промоутер Головкіна заявив, що той боксував хворим.

"Перемогу можна було віддавати будь-кому із боксерів. Не назву рішення суддів грабунком, але я вважав, що Дерев'янченко переміг", - твітує спортивний оглядач Річ Маротта.

Про перемогу Дерев'янченка за очками твітував і відомий оглядач каналу ESPN Дер Рафаель.

"Поєдинок закінчується підрахунком очок: 115-112, 115-112, 114-113 - всі судді відають перемогу Головкіну, який виграє вакантний титут IBF у середній вазі. Більшість оглядачів біля рингу та панель каналу DAZN віддавали перемогу Дерев'янченку", - відзначає оглядач.

Сам українець після поєдинку на ринзі подякував уболівальникам та своїй команді. Боксер також заявив про готовність до повторного поєдинку. Зацікавленість у реванші із українцем висловив і боксер із Казахстану.

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