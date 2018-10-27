Пан або пропав. Українець Дерев'янченко виходить на головний бій життя

Український боксер Сергій Дерев'янченко пообіцяв показати максимум всього на що здатен у сьогоднішньому поєдинку у США. Про це повідомляє американське видання Boxingscene.com

Це моя мрія. Це може змінити моє життя

"Це між перший бій на канал HBO, мій перший великий бій. Я маю показати максимум того на що здатен, тому що мене не знають люди. Я хочу добре себе показати у цьому поєдинку", - розповів українець.

У суботу відбудеться бій Сергія Дерев'янченка із американським боксером Даніелем Джейкобстом. Бійці змагатимуться за пояс чемпіону світу за версією IBF у середній вазі. В Україні бій покаже канал "Інтер".

Якщо програєш то ти падаєш на дно, і тобі знову треба видиратися наверх - і не відомо, чи дійдеш ти до того рівня знову

В інтерв'ю "Голосу Америки" українець розповів, що від даного поєдинку "залежатиме все".

"Якщо програєш то ти падаєш на дно, і тобі знову треба видиратися наверх - і не відомо, чи дійдеш ти до того рівня знову. Це вирішальний момент. Або пан або пропав", - каже Дерев'янченко.

Спілкуючись із Boxingscene.com українець наголосив, що мріє про перемогу.

"Це моя мрія. Це може змінити моє життя. Я хочу цей пояс. Моя родина його хоче і я його хочу. Він може вивести мене на новий рівень кар'єри і стати сходинкою до наступного зіркового бою", - заявив Дерев'янченко.

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