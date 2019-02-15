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Україна

445 мільйонів доларів для України передбачається у бюджеті Держдепу США, Агентства з міжнародного розвитку

Державний секретар США Майк Помпео

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Для України передбачається не менше 445 мільйонів 700 тисяч доларів у пропонованому бюджеті уряду США на 2019-й рік у розділі витрат на Державний департамент, закордонні операції та пов'язані програми. Попереднього року ця категорія витрат була меншою на 20 мільйонів доларів.

Раніше посольство України у США повідомило про загальне збільшення на 75 мільйонів доларів кошторису допомоги, що надається Україні у бюджеті 2019 року.

"Сукупний обсяг коштів для підтримки України у 2019 бюджетному році з урахуванням 250 млн. дол., раніше виділених Пентагону на зазначені цілі, становитиме 695,7 млн. дол. США. Це на 75 млн. дол. більше, ніж було передбачено асигнуваннями 2018 року", - йдеться у пості посольства розміщеному у соціальній мережі Facebook.

Як повідомляє видання The Washington Post, президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав урядовий бюджет США, який включає зазначені вище кошти на витрати пов'язані з Україною у відповідних категоріях.

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