"Безпідставні звинувачення": Держдеп засудив арешт в Росії колишнього працівника посольства США в РФ

Запровадити санкції на атомну енергетику, знизити граничну ціну на нафту та посилити контроль за дотриманням санкцій радять експерти з Росії на слуханнях у Сенаті у вівторок, 16 травня.

Американські сенатори шукають шляхів, як зменшити кількість ресурсів, які Росія може використати для того, щоб продовжити воювати проти України. На слуханнях у Конгресі США голова комітету сенатор-демократ Боб Менендес запитав у експертів, яких запросили давати свідчення, які ще кроки щодо санкцій можуть зробити США.

Відповідаючи на його запитання, експертка з Росії Андреа Кендалл Тейлор сказала, що, на її думку, санкційний режим має накопичувальний ефект і Росія вже відчула його наслідки у таких сферах, як автомобілебудування, авіація і всі технологічні сфери, де застосовуються мікросхеми, поставки яких обмежили США.

Але, як вона наголосила, Сполучені Штати можуть вжити кількох додаткових заходів для зміцнення та розширення санкційного режиму, особливо у сфері енергетики, яку директорка Програми трансатлантичної безпеки у Центрі нової американської безпеки вважає «рятівним колом» для Кремля.

«Я вважаю, що перш за все це стосується енергетичної сфери, і я думаю, що Конгрес міг би виступити за зниження ліміту ціни з поточної ціни в 60 доларів за барель. Я думаю, що є також інші сектори, на які ще не накладені санкції, наприклад, такі компанії, як «Росатом», включаючи заборону на російський уран. Існують інші ключові сектори російської економіки, які не потрапили під санкції, і де додаткові санкції можуть мати подальший вплив на Росію», – наголосила експерта.

Вона також вважає, що потрібно посилити контроль над застосуванням санкцій, залучаючи до цього інші країни.

«Вже є докази того, що Росія дуже наполегливо працює, щоб уникнути санкцій, які діють. Тому для того, щоб Конгрес міг створити потенціал правозастосування не лише в Сполучених Штатах, а й у Європейському Союзі, бо я вважаю, що багато наших союзників не мають такого потенціалу правозастосування, як ми в США. Сполучені Штати та Конгрес здатні фінансувати зусилля з підвищення потенціалу наших союзників і партнерів, які допоможуть нам закрутити гайки», – вважає Кендалл Тейлор.

Вона додала, що також може допомогти створення єдиного реєстру усіх підсанкційних установ та осіб, що дозволило б більше ефективне застосування санкцій.

Колишній заступник держсекретаря та екс-посол США в Російській Федерації Джон Салліван наголосив на тому, що президент Росії Володимир Путін впродовж довгого часу готувався до війни проти Заходу, створюючи запас міцності для російської економіки.

Колишній американський дипломат, який перебував у Москві перед початком російської агресії проти України, сказав, що Захід не усвідомлював того, що казав Путін – що він перебуває у стані війни з Росією. А тому його перші реакції на захоплення Криму, чи війну на Донбасі, не були руйнівними для Росії.

Тому масштаб санкцій, запроваджених проти Росії з початком агресії проти України, виявився несподіванкою для Кремля, хоча, і не застала його зненацька, каже колишній посол. Крім того, Росія має широкі економічні зв’язки поза західним світом, які виявилися корисними для режиму в Кремлі, сказав Салліван.

«У нас були секторальні санкції після Криму, після Донбасу, але нічого подібного до того, що ми робимо зараз. Путін не очікував цього, але він це планував, і він мав час попрацювати зі своїми друзями, партнерами, його дорогим другом Сі (Цзіньпін) у новому уряді Пекіна, друзями у Бразилії, Південноафриканській республіці та Індії. Ці зв’язки стали для нього порятунком», – сказав колишній дипломат.

На його думку, США повинні зараз докласти більше зусиль для того, щоб краще роз’яснити у цих країнах, що у війні в Україні не йдеться про інтереси Заходу, а і що від падіння існуючого світового порядку, вони постраждають так само.

Під час слухань експерти наголосили, що Китай потрібно попередити про неприпустимість військової підтримки Росії, і в разі, якщо попереджень не почують, застосовувати санції проти китайських компаній. При цьому експерти зауважили, що Європейський Союз має набагато більші важелі впливу на Китай, ніж США.

Як повідомляв Голос Америки, минулого тижня китайське міністерство закордонних справ заявило, що Пекін негативно дивиться на можливість санкцій Європейського Союзу щодо китайських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.

Представник міністерства коментував повідомлення про наміри Європейської комісії занести в санкційні списки китайські компанії, які постачають в Росію пристрої, що можуть застосовуватися у виробництві зброї для російської війни проти України.

Згідно з повідомленням агенції Reuters речник Ван Веньбінь назвав санкції «хибним шляхом» і сказав, що Китай вдався б до відповідних кроків для захисту своїх інтересів.

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