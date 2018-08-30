Держдепартамент США засудив Росію за її дії в Азовському морі

Сполучені Штати засуджують утиски Росією міжнародного морського перевезення в Азовському морі та через Керченську протоку

"Росія утискає міжнародне судноплавство через Керченську протоку та Азовське море", - заявила речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт.

"Сполучені Штати засуджують утиски Росією міжнародного морського перевезення в Азовському морі та через Керченську протоку. З квітня Росія затримує сотні комерційних судден, і останніми тижнями вона зупинила щонайменш 16 комерційних суден, які намагались дістатись українських портів", - наполягає Держдеп.

Також, у заяві йдеться про те, що дії Росії перешкоджають морському транзиту і є ще одним прикладом її кампанії з метою підірвати та дестабілізувати Україну, а також нехтування міжнародними нормами.

Ми закликаємо Росію припинити утиски міжнародних перевезень у Азовському морі та Керченській протоці

Держдепартамент США наголосив, що Сполучені Штати підтримують суверенітет та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з територіальними водами.

"Ми закликаємо Росію припинити утиски міжнародних перевезень у Азовському морі та Керченській протоці", - заявили у Держдепі.

Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, Державний департамент США прокоментував Українській службі "Голосу Америки" заяви посла України у США Валерія Чалого щодо зацікавленості офіційного Києва у придбанні американських систем ППО.

"У відповідності до офіційної політики Державного департаменту, ми не коментуємо потенційні угоди щодо продажу, або передачі зброї та угоди, які перебувають на стадії узгодження - до того, як щодо них буде офіційно поінформовано Конгрес США", - відповіли у Держдепі.

Раніше надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий заявив, що Україна веде роботу спрямовану на закупівлю у Вашингтона систем протиповітряної оборони.

Перед тим в ефірі "Радіо НВ" Валерій Чалий відзначив, що Україна подала запит до США щодо закупівель систем протиповітряної оборони вартістю 750 мільйонів доларів за одну одиницю. Він зазначив, що Україна планує за необхідності купити щонайменше три такі комплекси для української армії.

У Державному депртаменті США також заявили, що США раніше надали Україні просунуті оборонні технології в межах зусиль покликаних допомогти Україні розбудувати її оборону у довготерміновій перспективі, захистити суверенітет та територіальну цілісність та стримати подальшу агресію.

"Як ми завжди заявляли, Україна є суверенною країною і має право захищати себе. Дана допомога включає в себе озброєння та амуніцію і є оборонною за своєю суттю. США підтримують Мінські угоди, як шлях уперед у східній Україні. Вирішення цього конфлікту повинно бути дипломатичним", - також заявили у Державному департаменті США.

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