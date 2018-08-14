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Україна

Дії Росії в Азовському морі – це спроба дестабілізувати Україну – Держдеп США

Фото: 2015-й рік. Українські військові розміщують озброєння поблизу Широкиного

Дії Росії в Азовському морі є спробою дестабілізувати Україну. Про це у Державному департаменті США заявили у відповідь на запитання Української служби "Голосу Америки".

"Ми вважаємо перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі з боку Росії черговим прикладом спроб Росії дестабілізувати Україну. США продовжують підтримувати суверенітет України та її територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Ми також закликаємо Росію припинити створювати перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі", - повідомили Українській службі "Голосу Америки" у Державному департаменті США.

Ми також закликаємо Росію припинити створювати перепони міжнародному транспортному судноплавству в Азовському морі
Держдеп США

Протягом останніх місяців Росія затримала численні судна, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що Україна проводить переговори з країнами ЄС та США щодо введення санкцій проти Росії у відповідь на блокаду Азовського моря.

Раніше експерти у Вашингтоні застерігали, що Росія наблизилась до анексії Азовського моря і Київ майже не має інструментів, щоб цьому перешкодити.

Зокрема Ґлен Говард, президент "Фундації Джеймстаун" закликав Україну негайно вдатись до хоча б символічних дій в Азовському морі. Інакше, на його думку, Україна ризикує просто "здати" Азовське море.

І тоді Росія сформує шлях по суходолу до Криму
Попередження американського експерта

"Вони втратили Крим, втратили Керченську протоку, і тепер вони втрачають Азовське море. Далі вони втратять Маріуполь, далі – Бердянськ. І тоді Росія сформує шлях по суходолу до Криму", - заявив Говард.

Натомість директор Центру Байден, колишній високопосадовець Міноборони США Майкл Карпентер закликав Україну приділити Азовському морю більше уваги.

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