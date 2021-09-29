У Держдепі зробили заяву з приводу 80-тих роковин початку масових розстрілів у Бабиному Яру

США повинні подвоїти зусилля, щоб протидіяти ненависті подібній тій, яка призвела до Голокосту. Про це у середу через соціальну мережу Twitter заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс у 80-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру .

"Ми вшановуємо всіх тих, хто загинув у Бабиному Яру та наголошуємо на відданості тому, щоб розповідалась історія у її повноті", - твітував Прайс.

Речник Держдепу супроводив повідомлення у соціальній мережі хештегами "ніколи знову" та "захищайте факти", які спрямовані проти викривлення історичної пам'яті про Голокост.

Як раніше повідомляло "Радіо Свобода", президент України Володимир Зеленський назвав збереження пам’яті про Другу світову війну і про трагедію Бабиного Яру та Голокосту «нашим обов'язком перед майбутніми поколіннями».

"Радіо Свобода" також повідомляло, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про запобігання і протидію антисемітизму в Україні і передав на підпис президентові Володимиру Зеленському.

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