Російських тролів США будуть знаходити протягом доби - представник Держдепу

Уряд США працює над тим, щоб мати змогу ідентифікувати, відстежувати та визначати місцезнаходження російських фабрик тролів протягом однієї доби від часу початку їх роботи. Про це повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Про це заявив Шон Паверс (Shawn Powers), директор Дорадчої комісії США з питань публічної дипломатії, співробітник Державного департаменту США. Паверс заявив про це у ході Defense One Summit у Вашингтоні, події, яка присвячена розвитку військових технологій та їх запровадженню збройними силами США.

Водночас співробітник Державного департаменту заявив, що його відомство має сотні різних програм, які покликані протидіяти дезінформації з боку Росії.

При цьому провідному центру уряду США з протидії дезінформації та пропаганді Global Engagement Center досі не виділено належні 60 мільйонів доларів фінансування, розповів чиновник.

"Закон про військовий бюджет США від 2017-го року (NDAA) розширив місію центру, яка тепер також включає протидію негативним наслідкам підтримуваної іноземними урядами пропаганди та дезінформації. Центр веде активні консультації всередині уряду США, з урядами країн-союзниць, неурядовими організаціями, групами громадянського суспільства та експертами з приватного сектору щодо найкращих підходів до протидії підтримуваної іноземними урядами пропаганди та дезінформації"", - відзначає сайт Державного департаменту США.

Шон Паверс у ході події заявив, що його відомство серйозно ставиться до загрози російського втручання, але хотів би побачити більшої політичної підтримки даного напрямку діяльності Держдепу.

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