Фільм, який викрив допінгову програму Росії, привітали з "Оскаром" у Держдепі США

У Державному департменті США офіційно привітали із отриманням кінопроемії "Оскар", документальну стрічку "Ікар".

"Вітаємо "Ікар" з отримання "Оскара" за найкращу документальну стрічку. Фільм розповідає про державну програму використання допінгу у Росії у ході "Олімпіади", показує зневагу Путіна до міжнародних правил навіть у світі спорту", - твітує сьогодні речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

"Ікар" - американський документальний фільм 2017-го року, який розповідає про про велогонщика-аматора Фогеля, який намагається виграти перегони за допомогою допінгу. За сюжетом, який деталізує Wikipedia, він звертається за консультацією до глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова. Події фільму відбуваються на тлі міжнародного скандалу, викликаного відомостями про масове зловживанням допінгом в російському спорті.

Дивіться також: Чому британська влада вказує на слід російського уряду у справі отруєння Сергія Скрипаля