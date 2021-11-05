Держдеп: зустріч Блінкена та Кулеби наступного тижня засвідчить поглиблене партнерство України та США

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Вашингтоні 10 листопада, повідомив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу для преси у четвер.

Зустріч відбудеться під час засідання двосторонньої Комісії зі стратегічного партнерства України та США. ​

Прайс підкреслив, що розвиток відносин двох країн спонукає до зміни засадничих документів Комісії, що почала працювати в 2008 році.

"За минулі 13 років двосторонні відносини США та України розвинулись і зміцніли, що викликало необхдіність оновити установчний документ, щоб він відображував виклики 21-го століття і поглиблений рівень двостороннього партнерства з Україною".

Він також згадав про спільну заяву зі Стратегічного партнерства США та України, видану 1 серпня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому.

Наразі у Києві перебуває помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід.

Її візит - "важлива нагода підтвердити нашу відданість і підтримку незалежності України, її суверенітету, територіальної цілісності, включаючи перед лицем тривалої російської агресії.

«Стратегічне партнерство Україна - США є наріжним каменем безпеки, демократії та прав людини в регіоні», - наводить посольство США в Україні слова Донфрід.

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