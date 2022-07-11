Держдеп: США підтримують рішення Канади віддати Німеччині російську турбіну для "Північного потоку" 

США підтримують рішення Канади повернути турбіну до Німеччини для використання в газопроводі «Північний потік-1». Про це мовиться у заяві речника Державного департаменту США, яку опублікували в понеділок, 11 липня.

9 липня стало відомо, що уряд Канади зробить виняток із санкцій і видасть дозвіл на повернення до Німеччини турбіни газопроводу «Північний потік-1», відремонтованих компанією Siemens Canada. Кремль раніше заявляв, що збільшить поставки газу в Європу, якщо турбіну повернуть.

На сайті Держдепу США опублікували заяву про підтримку цього рішення.

«У короткостроковій перспективі турбіна дозволить Німеччині та іншим європейським країнам наповнити свої запаси газу, що підвищить їхню енергетичну безпеку та стійкість, і протистоятиме зусиллям Росії використовувати енергетику в якості зброї», - йдеться у заяві речника Держдепу США Неда Прайса.

Речник Держдепу запевнив, що США допомагає партнерам зменшити їхню енергетичну залежність від Росії.

“Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб зменшити нашу колективну залежність від російської енергетики, і втримати тиск на президента Путіна, зокрема, це стосується пошуку шляхів, як скоротити доходи Росії від енергоносіїв, аби продовжувати обмежувати здатність Росії фінансувати їхню жорстоку, триваючу війну в Україні”, – зазначив Нед Прайс.

“У той же час ми вживаємо активних заходів, щоб обмежити вплив війни президента Путіна на світові енергетичні ринки та захистити наші економіки”, - додав прес секретар Державного департаменту США.

Північний потік-1 вважається найбільшим трубопроводом, що транспортує російський природний газ до Європи. У червні цього року «Газпром» скоротив пропускну спроможність газопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, посилаючись на затримку повернення обладнання, яке обслуговується німецькою Siemens Energy в Канаді.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі 9 липня заявила, що вони повернуть Німеччині російські турбіни, потрібні для роботи газопроводу «Північний потік». При цьому міністерка закордонних справ країни додала, що Канада розширить санкції проти російського енергетичного сектору, включивши до них «наземний та трубопровідний транспорт та виробництво металів, комп’ютерної, електронної та електричної техніки, а також машинного обладнання».

Міністерство закордонних справ України висловило «глибоке розчарування» рішенням уряду Канади повернути турбіни до Німеччини.

«Канадсько-німецька домовленість і оголошене на її основі рішення – це підлаштування санкційного режиму під забаганки Росії. Цей небезпечний прецедент йде врозріз з принципом верховенства права і матиме лише один наслідок – зміцнить почуття безкарності Москви», – заявили у МЗС України.

Українська сторона наголошувала, що РФ може продовжувати постачання газу в Німеччину у повному обсязі і без турбіни, що стала предметом дискусії.

З 24 лютого, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Німеччина заблокувала роботу нещодавно завершеного газопроводу "Північний потік-2", що мав постачати паливо з Росії у Європу.

Москва тоді у відповідь на санкції почала зменшувати або блокувати поставки природного газу до європейських країн.

У статті використана інформація Державного департаменту США, МЗС України, Радіо Свободи, агенств The Hill та Reuters.

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