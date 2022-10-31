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"Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку сама розпочала" - Держдеп США
Заяви Росії про вихід із Чорноморської зернової ініціативи мають “негайний, шкідливий ефект на глобальну харчову безпеку”, про це заявив Нед Прайс, речник Державного департаменту США.
“Росія знову робить їжу зброєю у війні, яку вона сама розпочала. Найефективнішим способом забезпечення харчової безпеки було б, якби Росія повернулась до угоди і припинила війну проти України”, - сказав Нед Прайс, речник Держдепартаменту США.
Ціни на продовольство у світі знову почали зростати внаслідок невизначеності навколо чорноморської зернової угоди. Нед Прайс наголосив, що США закликають Росію відновити участь у зерновій ініціативі.
“Ми хочемо, щоб ця ініціатива відновилась”, - сказав речник Державного департаменту США, - “Ми закликаємо Росію поважати зобов'язання, які вона на себе взяла. … Не стояти на шляху постачання дуже необхідного зерна та інших продуктів харчування”.
За його словами, жодна інша країна “не може замінити можливості України експортувати зерно через Чорне море”.
“Будь-які дії Росії, спрямовані на перешкоджання критично важливого експорту зерна, по суті, свідчитимуть про те, що Кремлю байдуже, чи люди та сім’ї в усьому світі платять більше за їжу чи голодують”, - зазначив речник Держдепу.
За його словами, спроби Росії домогтися поступок в обмін на повернення до зернової угоди означатимуть “колективне покарання, або колективне вимагання».
Посол Кенії в ООН у понедіок заявив, що призупинення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі “ускладнює життя мільйонів людей, які не беруть участі у війні в Україні. Це підриває глобальну продовольчу безпеку, особливо в найбільш вразливих країнах і регіонах”.
Заступник генерального секретаря ООН Мартін Гриффітс сказав, що “Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, незважаючи на призупинення участі в ній Росії".
31 жовтня міністерство оборони Росії заявило, що «до зʼясування ситуації» навколо подій у бухті Севастополя 29 жовтня «рух коридором безпеки, визначеним «Чорноморською ініціативою», призупинено.
Цього ж дня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Шойгу, і попросив Росію продовжити участь в зерновій ініціативі.
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з генсеком ООН Антоніу Ґутеррішем запевнив у відданості України зерновій угоді.
ООН, Україна та Туреччина заявляють, що угода досі чинна.
Тим часом експортні поставки тривають. В понеділок 12 кораблів вийшли з українського порту, ще чотири кораблі отримали дозвіл на проходження до портів України, про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Сторони говорять, що інформують Росію про проходження суден.
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- Голос Америки
«Росія вдається до дій, які виглядають як колективне покарання українців», – Нед Прайс. Відео
«Будь-які дії Росії, спрямовані на те, аби перешкодити життєво важливому експорту зерна, це, фактично, заява, що Кремлю байдуже, що люди по всьому світу мають платити більше за харчі або лишатися голодними», – Нед Прайс, речник Держдепартаменту США
Молдова висилає дипломата РФ після падіння там російської ракети, Норвегія підвищує готовність армії
Молдова оголосила персоною нон грата представника російського посольства в Кишиневі, повідомили в МЗС країни. Особу у заяві не вказано, але відомство заявляє, що російському послу було повідомлено, що "ракетні обстріли сусідньої країни продовжують збільшувати ризики безпеки", а громадяни Молдови "все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни" Росії в Україні.
У Кишиневі наголосили, що "атаки на українську енергетичну інфраструктуру також створюють зростаючі загрози енергетичній безпеці Молдови". Раніше 31 жовтня Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що у Молдові біля кордону з Україною в районі населеного пункту Наславча впала збита російська ракета, збита українською зенітною системою, постраждалих немає.
Днями видання The Washington Post повідомило, що ФСБ Росії працює над поваленням прозахідного уряду Молдови. Про це свідчать конфіденційні матеріали, видобуті українською розвідкою, з якими ознайомилась газета. Зростання цін на газ, що постачає "Газпром", є проблемою для уряду президентки Майї Санду, і за протестами в Кишиневі через зростання цін на газ, за даними газети, стоїть лідер опозиційної партії Молдови Ілан Шор, який зараз перебуває в вигнання в Ізраїлі. Шор наприкінці літа заявляв про готовність вирушити до Москви з метою домовитися про взаємовигідний контракт на газ для республіки.
Тим часом, 31 жовтня прем'єр-міністр Норвегії повідомив про переведення армії країни на підвищений рівень бойової готовності з вівторка в межах посилення заходів безпеки у відповідь на війну в Україні.
Зараз Норвегія є найбільшим експортером природного газу до Європейського Союзу, на яку припадає близько чверті всього імпорту ЄС після падіння поставок з Росії.
"Це найсерйозніша безпекова ситуація за кілька десятиліть", - сказав Стьоре. - "Немає ознак того, що Росія розширює свою війну на інші країни, але зростання напруженості робить нас більш уразливими до загроз, розвідувальних операцій і кампаній впливу".
Міністр оборони Бйорн Арільд Грам заявив, що збройні сили витрачатимуть менше часу на навчання та більше на виконання оперативних обов’язків, а Home Guard, сили швидкої мобілізації, відіграватимуть більш активну роль.
Очільник збройних сил США генерал Ейрік Крістофферсен заявив, що американські військово-повітряні сили припинили тренування із використанням своїх винищувачів F35, вважаючи за краще залишити їх у Норвегії. "Ми очікуємо, що така ситуація триватиме принаймні один рік", - сказав він.
Норвегія вперше використала своїх військовиків для охорони морських платформ і наземних об’єктів після витоків на трубопроводі Nord Stream 26 вересня та отримала підтримку від ВМС Великої Британії, Франції та Німеччини.
Тим часом, нині у Росії повідомили про те, що посла Нідерландів у Росії Хіллеса Арно Бесхоор Плуха викликали в МЗС і висловили йому протест через начебто спробу завербувати російського військового аташе при посольстві РФ у Гаазі. Про це повідомляє прес-служба відомства, пише Радіо Свобода. Російське МЗС також заявило, що в таких інцидентах беруть участь влада і правоохоронні органи Нідерландів. МЗС Нідерландів цю інформацію ще не прокоментувало.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Британія допоможе Україні у відбудові пошкодженої енергетичної інфраструктури
Британія надасть допомогу Україні у відбудові пошкодженої інфраструктури, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у зверненні до парламенту країни.
"Ми надамо Україні більше підтримки на відбудову її енергетичної інфраструктури і ми зобов'язались виділити £220 мільйони гуманітарної допомоги", - сказав він.
Клеверлі засудив обстріли Росією цивільної інфраструктури: "Єдиною метою Путіна є поширити страх і позбавити українські родини прихистку, світла та опалення із наближенням суворої зими".
Британський дипломат заявив, що Путін мститься українським цивільним тим, що позбавляє їх струму та води, а найбіднішим країнам - зриваючи поставки зерна в межах Чорноморської зернової ініціативи.
Клеверлі засудив Росію за погрози застосування ядерної зброї і попередив, що такий крок змінить природу конфлікту. "Жодна інша країна не говорить про застосування ядерної зброї, - сказав він. - Жодна країна не погрожує Росії чи президенту Путіну".
Компанія DTEK заявила в понеділок, що у неї закінчується обладнання для ремонту. Минулого тижня литовські компанії Litgrid та Amber Grid доправили в Україну устаткування для ремонту пошкоджених енергооб'єктів. Обладнання вартістю майже 100 000 євро допоможе відремонтувати пошкоджені підстанції та газопроводи, повідомили в компаніях.
"Литва всіма можливими способами допомагає Україні", - твітує Міністерство закордонних справ країни.
Поліція Фінляндії не має фактів контрабанди зброї з України – речник МЗС
Повідомлення про нібито потрапляння зброї із України в руки криміналітету Фінляндії є «черговою російською дезінформацією», заявив 31 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
«На доручення МЗС України українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції задля отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію», – написав Ніколенко у фейсбуці.
Раніше 31 жовтня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що поширена напередодні інформація про нібито канал контрабанди української зброї до Фінляндії є фейком.
Джерелом інформації, яку заперечують представники української влади, стала фінська преса. Йдеться про інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.
«Журналіст стверджує, що цей посадовець говорить про наявність у кримінальної поліції Фінляндії даних щодо ймовірності потрапляння зброї, призначеної для українських військових, до злочинних угруповань у цій країні. Більш того, в матеріалі зазначено, що ця стрілецька зброя вже у Фінляндії, ба більше, її заходили і в інших скандинавських країнах… МВС України негайно офіційно почало з’ясовувати правдивість викладених у цьому матеріалів даних у своїх фінських колег. Останні заперечили існування фактів вилучення такої зброї українського походження на фінській території», – заявили у МВС.
За повідомленням, «відповідне розлоге заперечення вже наразі готує згадане фінське видання, адже є всі підстави вважати, що викладена в статті інформація «дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв’ю».
Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів МВС України надіслало запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу, додали у відомстві.
30 жовтня фінське видання Yle оприлюднило інформацію про те, що нібито поставлена партнерами в Україну зброя опинилася у злочинців у Фінляндії і що про відповідні маршрути поставок відомо фінським правоохоронцям.
19 липня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для контролю за використанням військової допомоги Україні. Це сталося через декілька днів після того, як представниця Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.
В Офісі президента повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу тоді назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».
У Пентагоні заявили, що США не бачать ознак того, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.
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