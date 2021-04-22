США уважно стежать, чи за заявами росіян про відведення військ будуть конкретні дії

Сполучені Штати поки обережно ставляться до заяви російської влади щодо відведення військ від українського кордону. На запит Голосу Америки речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що заява росіян поки лишається лише словами.

“Ми чули слова, але чого ми очікуємо, це дії. Сполучені Штати продовжуватимуть спостерігати за ситуацією у тісній координації з українськими та іншими партнерами і союзниками,” - сказав речник Держдепу і додав, - “Ми чітко заявили під час контактів із російським урядом, що вони мають утриматися від ескалації і негайно припинити всі агресивні дії навколо та в Україні, включно з нещодавнім нарощенням військ в Криму та на українському кордоні, а також їхніми намірами заблокувати деякі судна у деяких частинах Чорного моря”.

На питання, чи здивувались у Вашингтоні заявою росіян про намір відвести війська від українського кордону, Нед Прайс сказав: "Ми почули заяву. І наскільки нам відомо, вона лишається заявою. Ми продовжимо спостерігати за ситуацією".

Водночас, Нед Прайс наголосив, що США продовжують підтримувати український суверенітет на територіальну цілісність: “Ми підтверджуємо нашу підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності, і це також поширюється на територіальні води України. То ж наше повідомлення є таким: ми чули заяву росіян, і ми будемо спостерігати, як це буде виконуватись”.

Допомога зброєю

Напередодні глава МЗС України в інтерв’ю агентству Рейтер заявив, що Україна потребує від Заходу більше допомоги. Реагуючи на цю заяву, речник Державного департаменту сказав:

“З 2014 року ми надали нашому партнеру Україні надзвичайну допомогу. Ми підтримували Україну, виділили понад 2 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. І звісно, ми будемо продовжувати працювати у напрямку надання Україні безпекової допомоги, якої вона потребує, щоб захиститись від російської агресії. Включно із оборонною зброєю, базуючись на аналізі потреб Києва”.

При цьому, на уточнююче питання журналістів, чи США розглядають варіант надіслати Україні більше зброї, речник Державного департаменту сказав: “Я не буду забігати наперед щодо кроків, які ми можемо вжити. Але український уряд не сумнівається в нашій позиції, так само, гадаю, і Москва не має сумнівів щодо нашої позиції - це чітка підтримка нашого партнера України, її суверенітету та територіальної цілісності, включно із морськими водами”.

Білий дім - про заяву Росії

У Білому домі на прохання Голосу Америки відреагувати на заяву росіян, сказали, що США та міжнародна спільнота разом впливають на Москву, аби та відвела війська від українського кордону.

Речниця Адміністрації президента США Джен Псакі заявила: “Президент Байден мав телефонну розмову з президентом Путіним минулого тижня, ми висловили свою стурбованість щодо нарощення військ впродовж останніх кількох тижнів, що ми це сприйняли як агресію на кордоні. Ми передали наш чіткий сигнал у координації із глобальною спільнотою, щоб відвели війська, щоб зменшили цю агресію. Ми очевидно хочемо знизити рівень ескалації напруги не лише у відносинах між країнами, а й на кордоні”, - сказав Джен Псакі.

Президент Байден, за словами Псакі, наразі не має інформації, чи буде мати місце дзвінок між Байденом та російським президентом Путіним, а контакти між США та Росією лишатимуться на рівні “радників із нацбезпеки”.

Напередодні Державний секретар США та міністр закордонних справ України на зустрічі у Брюсселі обговорили безпекові загрози та продовження співпраці між країнами.

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