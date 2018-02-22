Держдеп прокоментував загибель у Донбасі 23-річної медсестри: Росія здатна будь-коли зупинити насильство

Росія продовжує конфлікт, який уже забрав понад 10 000 життів

Державний департамент США поінформований про загибель на Донбасі 23-річного українського медика Сабіни Галицької. Про це у ході брифінгу заявила Гедер Науерт, речниця Держдепу.

"Росія продовжує конфлікт, який уже забрав понад 10 000 життів. Вчора ми отримали повідомлення про вбивство 23-річного українського медика у час, коли вона намагалася допомогти цивільним поблизу лінії конфлікту. Цей інцидент нагадує, що конфлікт у Східній Україні лютує далі. Цивільні та рятувальники щоденно стикаються з реальною небезпекою", - наголосила Науерт.

Раніше стало відомо про загибель 23-річної медсестри Сабіни Галицької на Донбасі через обстріл групи українських медиків, які надавали допомогу цивільним. Сабіна була санітарним інструктором 10-ї Гірсько-штурмової бригади Збройних сил України.

"Російські окупаційні війська на Донбасі не лише продовжують порушувати Мінські домовленості, але й перейшли будь-яку зрозумілу людському розумові межу у своїх звірячих вчинках… Вчора, під час надання цивільному населенню медичної допомоги були обстріляні наші медики. Загинула наша сестра – медик, військовослужбовець і людина з великим серцем – Сабіна. Ще одного військовослужбовця поранено", - повідомляє сторінка військового підрозділу у Facebook.

Гедер Науерт у четвер також наголосила, що саме Росія створила конфлікт на сході України у 2014-му році і продовжує керувати підконтрольними їй силами на Донбасі.

"Росія багато разів продемонструвала, що може покласти кінець насильству, коли забажає. США вчергове закликає Росію наказати своїм ставленикам повністю дотримуватись режиму припинення вогню, відвести сили та важке озброєння зі Східної України та погодитись на активну миротворчу місію ООН", - також заявила Науерт.

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