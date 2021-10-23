Держдеп США оприлюднив заяву з нагоди 65 річниці Угорської революції

У заяві з нагоди 65 річниці Угорської революції Державний департамент США заявив, що Сполучені Штати Америки пам'ятають хоробрих чоловіків та жінок, які боролись, щоб захистити їх свободу на вулицях Будапешта та у всій Угорщині. Текст заяви оприлюднено на сайті Державного департаменту США.

Як відзначає заява, пристрасть угорців до свободи була реалізована у 1989-му році, коли Угорщина стала демократичною.

"Ми відзначаємо цю сумну річнию разом із нашим партнером та союзником по НАТО", - йдеться у заяві.

Заява вказує, що такі моменти, як революція 1956-го року виділяються своїм очевидним впливом.

"Революціонери 1956-го року досі надихають тих, хто цінує свободу", - йдеться у заяві.

Як відзначає "Радіо Свобода", 23-го жовтня, 1956, Угорщина повстала проти комуністичного правління. Це була перша озброєна революція у Східному Блоці. Повстання було придушено і повернення до демократії, за яке боролись, було затримано аж до його річниці у 1989-му році, коли було проголошено Угорську республіку.

Держдеп також відзначив внесок у США американців угорського походження.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".

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