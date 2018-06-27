Держдеп хоче, щоб Україна виконала вимоги МВФ

Заступник Державного секретаря США Джон Салліван у ході зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом наголосив на важливості виконання Україною вимог Міжнародного валютного фонду, необхідних для отримання наступного траншу. Про це йдеться у заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт, яка розміщена на сайті Держдепу.

Зустріч відбулась під час Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка проходить у Копенгагені, Данія. Посадовці обговорили стан проходження реформ, спрямованих на подолання корупції, питання допомоги Україні з боку МВФ, енергетичної безпеки, а також та гуманітарні питання.

Якщо вимоги МВФ будуть задоволені, ми також будемо задоволені

"У ході зустрічі, заступник Держсекретаря наголосив на важливості виконання Україною вимог МВФ, необхідних для надання наступного траншу фінансової допомоги. Заступник Державного секретаря також наголосив на важливості реформи енергетики України та підкреслив, що США виступають проти газогону "Північний потік-2".

Напередодні, у ході спеціального брифінгу для ЗМІ, посадовці Державного департаменту наголосили на важливості конференції у Копенгагені і окреслили пріоритети реформування України.

"Продовження боротьби з корупцією – це боротьба за серце і душу України. Якщо Україна переможе у війні з корупцією, можливі всі інші реформи. Якщо Україна програє у війні з корупцією, жодна реформа в результаті не досягне успіху", - розповів Джордж Ендрюс, виконувач обов'язків заступника помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії.

Продовження боротьби з корупцією – це боротьба за серце і душу України

Посадовець назвав пріоритетними реформами енергетичну, земельну і антикорупційну.

"Енергетична реформа - це перший із топ-пріоритетів. Вирішення проблеми із продажем землі може розкрити широкий потенціал української економіки. Україна має одні з найкращих, найбільш родючих сільськогосподарських земель у світі, і більшість цих земель не використовується повною мірою, через неможливість продати чи передати землю, згрупувати її таким чином, щоб це була економічно вигідно", - заявив Ендрюс.

При цьому, у Держдепі наголосили, що вони рішуче підтримують порядок денний МВФ щодо реформування України.

"Якщо вимоги МВФ будуть задоволені, ми також будемо задоволені", - заявив Ендрюс.

"Незважаючи на значні кроки України вперед у процесі реформування, треба ще багато чого зробити. Виконання вимог, пов'язаних з отриманням наступного траншу МВФ могло б стати одним з найважливіших сигналів з боку України, що вона продовжує залишатися прихильником реформ", - також відзначив Ендрюс.

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