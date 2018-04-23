"Велика Сімка" закликала Росію повернути Крим

Країни "Великої 7-ки" вірні забов'язанню примусити Росію відповісти за її дії в Україні. Про це в.о. Державного секретаря США Джон Салліван заявив у Торонто у ході Саміту "Великої 7-ки" під час спілкування з пресою.

У ході виступу Салліван відзначив, що країни "Великої Сімки" погоджуються, що Росія має припинити створювати перешкоди миру та дотримуватись забов'язань, які вона взяла на себе щодо Сирії.

В.о. Державного секретаря США також наголосив, що країни "Великої Сімки" закликають Росію дотримуватись Мінських угод, зменшити рівень насильства в Україні та повернути їй контроль над Кримом.

"Ми всі вірні забов'язанюю примусити Росію відповісти за її дії в Україні. Разом, країни "Великої Сімки" закликають Росію виконати пункти Мінських угод, зменшити рівень насильства та повернути контроль над Кримом Україні", - відзначив Джон Салліван.

У Торонто з 22-го по 24-те травня проходить зустріч голів МЗС країн "Великої сімки".

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