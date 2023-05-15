Держдеп про візит в Україну спецпредставника Китаю: "Мають почути українську позицію" 

У Державному департаменті США прокоментували візит спецпредставника Китаю в Україну для обговорення "політичного врегулювання" війни. За словами речника Держдепу Веданта Пателя, США вважають важливим, щоб Китай вислухав українську позицію і підтримав рішення, яке передбачатиме повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

“Для КНР важливо почути безпосередньо від наших українських партнерів про те, чому необхідно поважати стурбованість України щодо безпеки, поважати її суверенітет і територіальну цілісність. Ви також чули, як ми вже заявляли, коли йдеться про дипломатію, нічого щодо України не повинно відбуватися без України. КНР і, відверто кажучи, будь-яка інша країна, має певну роль в цьому питанні, підтримати дипломатично результат, який відповідає принципам суверенітету та територіальної цілісності. Ніхто не хоче закінчити цю війну більше, ніж наші українські партнери”, - заявив під час брифінгу 15 травня речник Державного департаменту США.

Пател також додав, що для закінчення війни, яку почала Росія, Кремль має продемонструвати суттєву зацікавленість у цьому. Наразі, каже він, Москва діє навпаки - посилює агресію.

“Поки всі інші зосереджені на пошуку шляхів припинення цієї війни, включаючи президента Зеленського, який запропонував власний мирний план, Росія відправляє безпілотники та ракети в сусідню країну, вражаючи житлові будинки та лікарні, кінотеатри, що вбиває десятки дітей та ранить інших. Наша мета, ціль Сполучених Штатів, і надалі полягатиме в тому, щоб зробити все, аби Україна могла захистити себе від подальших нападів з боку Росії. І якщо Україна вдасться до власних наступальних операцій, щоб вона змогла відбити нинішнє вторгнення Росії, і щоб мала можливості для їх проведення”, - зазначив представник Держдепу США.

Спецпредставник Китаю Лі Хуей має намір відвідати Україну 16 та 17 травня для обговорення "політичного врегулювання" війни. Як повідомляє видання Reuters, крім України, Лі Хуей відвідає Польщу, Францію та Німеччину.