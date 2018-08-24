Миру та процвітання - США привітали Україну з Днем Незалежності

"З найкращими побажаннями мирного та процвітаючого року." Так від імені президента Трампа та американського народу Дежрсекретар США Майк Помпео привітав Україну з Днем Незалежності.

"Сполучені Штати підтримують Україну перед лицем російської агресії. Ми віддаємо належне тим, хто бореться і приносить жертви за волю України. Ми підтримуємо Україну на шляху реформ, спрямованих на зростання добробуту, безпеки та верховенства права", - йдеться в заяві Держдепу.

"Дружба між нашими країнами – глибока. Ми віддані досягненню успіху в розбудові стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України.

Ми сподіваємось на те, що наше партнерство триватиме і очікуємо на співпрацю з керівництвом України та громадянами, щоб забезпечити яскраве і стабільне майбутнє, на яке заслуговує народ України", - заявив Помпео.

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