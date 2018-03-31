США виступили на захист громадянського суспільства в Україні

Сполучені Штати наполегливо закликають уряд України скасувати законодавство, яке вимагає подання електронних декларацій антикорупційних активістів.

Про це йдеться у заяві Державного департаменту США «Дипломатія в дії», оприлюдненій речницею відомства Гедер Науерт.

«Система декларування активів в Україні повинна забезпечувати звітність державних службовців і не створювати непотрібних тягарів і тиску на громадянське суспільство. Цей каральний закон спрямований на тих осіб, які прагнуть підвищити прозорість та підзвітність в Україні, виконуючи обіцянки Євромайдану та реалізуючи прагнення українського народу до демкоратичної країни, керованої принципом верховенства права», – йдеться у заяві Держдепу.

«США закликають український уряд негайно скасувати вимоги декларування і забезпечити тимчасову амністію тим особам, які не подали декларації до визначеного строку.

За повідомленням ЗМІ, президент Порошенко наполягає, щоб Верховна Рада скасували e-декларування. Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував 3 квітня – після збігу строку (1 квітня) подання активістами декларацій – першим розглянути питання про скасування е-декларацій про доходи для громадських активістів.

У березні 2017 року парламент ухвалив закон про необхідність електронного декларування також для громадських активістів та громадян які «залучаються до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням, протидією корупції». Ці норми критикувалися як громадськістю, так і міжнародними партнерами.

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