"США працюють із союзниками, щоб посилити стійкість України" на тлі накопичення російських військ вздовж українського кордону - Держдеп

США закликають Україну продовжувати не піддаватися на російські провокації, зберігати стриманість та відповідальність, - про це заявив заступник помічника Держсекретаря США Джордж Кент, який, серед іншого, відповідає за політику щодо України.

За його словами, Росія одночасно нарощує війська на кордонах з Україною та активізувала агресивну кампанію з дезінформації, що змушує хвилюватись, втім Вашингтон закликає Київ до стриманості.

“Російське нарощування сил в окупованому Криму, у Брянську, на північ від Харкова, надсилання військових кораблів у Чорне море, нібито для військових навчань, це турбує. Це відбувається в той самий час, коли проходить агресивна кампанія з дезінформації та пропаганди. Їхня дезінформація неправдива, це те, що ми називаємо проекцією. Це Росія вживає кроків, щоб викликати занепокоєння щодо ескалації", - зазначив дипломат.

"Україна демонструє відповідальність та стриманість, і ми закликаємо українських лідерів продовжувати такий підхід, - додав Джордж Кент. - Ми у США працюємо з нашими союзниками, щоб підтримати українську стійкість".

За його словами, аби досягти успіху, Україна має справитись не лише з російською агресією, в реформуватись зсередини, і США готові в цьому їй допомогти.

"З часу Революції гідності 7 років тому перед Україною лишаються дві головні загрози для її існування та успіху. Зовнішня загроза з Росії, а також внутрішня загроза - корупція та слабкі інституції, - сказав американський дипломат.

Він переконаний, що реформування цих інституцій та створення антикорупційних органів може зменшити рівень корупції в країні. За словами Кента, увага в Україні має бути зосереджена на інституціях із гідністю, а не з безкарністю.

"Це критичні елементи - заснування інституцій з гідністю, протистояння спробам підірвати роботу цих інституцій тоді, коли вони стають ефективними. Прозорий спосіб призначення чиновників - слідчих, прокурорів чи суддів. А також чіткий механізм звільнення їх у випадку корупції чи зловживання посадою... Це виклик перед Україною. Це те, чого хоче українське суспільство. Це те питання, що американська допомога є критичною, чого вимагають американська бізнес-громада та інші міжнародні інвестори", - сказав заступник помічника Держсекретаря США з питань України Джордж Кент.

Інше питання, де США готові підтримати Україну - це боротьба із корупційним впливом олігархів, - додав Кент.

"Олігархи, багаті мільйонери та мільярдери, які використовують корупцію та можливості купити вплив для того, щоб спрямувати державні ресурси та рішення собі на вигоду, замість вигоди для країни. "США працюють із союзниками, щоб посилити стійкість України" на тлі накопичення російських військ вздовж україснького кордону - Держдеп", - додав дипломат.

Представник Держдепу Джордж Кент брав участь в онлайн-конференції на тему українсько-американських відносин на запрошення Українсько-Американської ділової ради.

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