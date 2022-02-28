США закликають американців у Росії негайно залишити країну 

Державний департамент США закликає своїх громадян негайно виїхати з Росії комерційними рейсами. На сайті дипломатичного відомства Росію внесли до 4-ї найвищої категорії рівня щодо безпеки подорожей, із позначкою “Не подорожувати”.

“Не подорожуйте до Росії, у зв'язку з неспровокованим та необґрунтованим нападом російських військ в Україну, через потенційне переслідування громадян США представниками російських урядових служб безпеки, обмежені можливості посольства США надавати допомогу своїм громадянам в Росії, через COVID-19 та пов’язані з цим обмеження, через тероризм, обмежені авіарейси в та з Росії, а також через свавільне виконання місцевого законодавства. Громадянам США варто розглянути можливість негайного виїзду з Росії через комерційні варіанти, які ще доступні”, - повідомляє Держдеп США.

“Через подальше вторгнення Росії в Україну все більше авіакомпаній скасовують рейси в та з Росії, багато країн закрили свій повітряний простір для російських авіакомпаній. Крім того, повітряний простір навколо півдня Росії обмежено, а низка аеропортів у цьому регіоні закриті”, - інформує відомство..

“Громадянам США наполегливо рекомендуємо не подорожувати по землі з Росії в Україну”, - мовиться у повідомленні.

28 лютого Державний департамент США дав дозвіл на добровільний виїзд з Росії персоналу та членів їх сімей, посольства США в Москві, якщо вони не займаються питання надзвичайних ситуацій.

У понеділок, 28 лютого, США також оголосили, що зупиняють роботу американського посольства у Білорусі.

В матеріалі використані джерела Держдепу США