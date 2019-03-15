США, ЄС, Канада запровадили санкції проти Росії за напад у Керченській протоці

Сполучені Штати, країни ЄС та Канада запровадили скоординовані санкції проти осіб, залучених до нападу на три українські судна поруч із Керченською протокою 25-го листопада минулого року. Додатково, США запровадили санкції проти шістьох російських оборонних компаній, включно із суднобудівними, двох осіб, причетних до фіктивних виборів на контрольованих Росією територіях в Східній Україні у листопаді та двох енергетичних та будівельних компаній, що працюють в Криму. Про це повідомляється у заяві Державного департаменту США від імені речника Роберта Палладіно. З переліком осіб та компаній можна ознайомитись на сайті Мінфіну США.

Протягом останніх п’ятьох років, йдеться у заяві, США міцно стояли разом зі своїми трансатлантичними партнерами у протистоянні злісним та нелегальним діям Росії, у тому числі - атаці поруч із Керченською протокою.

Міжнародна спільнота не буде стояти осторонь у час, коли Росія порушує міжнародні норми та закони

Державний департамент називає атаку небезпечною ескалацією та порушенням міжнародного права. Він закликає Росію негайно повернути судна та членів екіпажу і поважати свободу мореплавства в Керченській протоці та в Азовському морі, яке має бути відкрите для суден, що йдуть в чи з українських портів. США ще раз закликали Росію поважати український суверенітет та територіальну цілісність, включно із її територіальними водами.

"Протягом 6 років від початку Росією агресії проти України, ми разом з нашими трансатлантичними партнерами протидіємо шкідливим та протизаконним діям Росії, включно із нападом у Керченській протоці", - відзначає заява.

"Сигнал, який надсилається Росії очевидний - міжнародна спільнота не буде стояти осторонь у час, коли Росія порушує міжнародні норми та закони, трансатлантична спільнота єдина у зусиллях з протидії російській агресії", - наголошує заява.

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