Україна та її західні партнери хочуть миру, а не перерви у війні, яку б президент Росії Володимир Путін може використати для того, щоб перегрупуватися і почати новий етап війни. Про це на брифінгу 6 грудня сказав речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Відповідаючи на запитання журналіста про українську реакцію на пропозицію щодо миру від президента Франції Еммануеля Макрона, речник Держдепу послався на слова державного секретаря Ентоні Блінкена, який сазав, що Україні потрібен «справедливий мир».

«Міністр мав нагоду обговорити один з аспектів цього минулого вечора, і те, ви чули від нього, від інших іноземних лідерів також останніми днями, це по суті те, що ми хочемо миру в Україні, єдина трансатлантична спільнота хоче миру. Чого ми не хочемо, так це паузи, тому що якщо у нас буде пауза замість миру, ми знаємо, що президент Путін використає цю паузу, щоб переоснастити (військо, –ред), щоб перегрупуватись і, швидше за все, повернутися в Україну для того, щоб поновити помсту, і це не в інтересах справедливого миру», – сказав Прайс.

Він наголосив, що принципи довговічного та справделивого миру окреслив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до самміту G20 раніше цього року.

Президент Зеленський запропонував 10 пунктів, які мають лягти в основу домовленостей про мир з Росією. За словами Зеленського, Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести війська з українських територій та виплатити компенсацію за завдані збитки. Серед решти пунктів – пропозиції щодо ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Виступаючи на саміті, Зеленський заявив, що не буде Мінська-3, тобто тимчасових домовленостей, яких Росія не дотримується, які «Росія порушить відразу після укладення». Зеленський сказав, що Україна «не дозволить Росії вичікувати і нарощувати свої сили».

В інтерв’ю телеканалу TF1 3 грудня президент Франції Еммануель Макрон сказав, що союзникам по НАТО необхідно подумати про те, які гарантії безпеки вони можуть дати Росії за те, що та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною.

При цьому Макрон наголосив, що завданням Франції та її союзників є продовження постачання зброї Києву та допомогати Україні протриматись узимку. Це включає і «захист українських електростанцій» та «підготовку до того дня, коли всі повернуться до переговорів». Разом з цим президент Франції зазначив, що українці самі мають ухвалювати рішення щодо кордонів своєї держави.