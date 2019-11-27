США: РФ та "Вагнер" надсилають військових до Лівії і "неймовірно" дестабілізують ситуацію

Російське воєнізоване формування та регулярні сили РФ прибувають до Лівії, "неймовірно дестабілізуючи ситуацію" в країні. Про це а також про загрозу значних жертв серед мирного населення, до яких може призвести ця дестабілізація, повідомив журналістам помічник Держсекретаря США Девід Шенкер.

"Російські регулярні війська та сили "Вагнера" дислокуються в великих кількостях на місце на підтримку Лівійської національної армії. Ми вважаємо це надзвичайно дестабілізуючим. Те, як ця організація і росіяни зокрема діяли раніше, створює передчуття значних жертв серед цивільного населення", - заявив Шенкер.

Військове втручання Росії загрожує миру, безпеці та стабільності Лівії

Заступник Держсекретаря від імені США закликав всі сторони до деескалації, досягнення домовленості про припинення вогню і впровадження конкретних кроків до політичного врегулювання.

"Сполучені Штати віддані безпеці та процвітанню народу Лівії. Щоб це стало реальністю, потрібна справжня готовність зовнішніх діячів припинити розпалювати насильство. Зокрема, військове втручання Росії загрожує миру, безпеці та стабільності Лівії", - наголосив Шенкер і закликав європейські країни більше долучатись до вирішення цього питання.

Раніше цього місяця міністр внутрішніх справ підтриманого ООН уряду Лівії звинуватив Росію у розпалюванні багатомісячного конфлікту в Лівії з тим, щоб поширити свій вплив на країну-виробника нафти, та закликав США посилити свої зусилля для припинення конфлікту.

"Росіяни втрутились, щоб підлити масла у вогонь та посилити конфлікт, замість того, щоб знайти рішення", - сказав міністр Фатхі Башаґа в інтерв’ю Bloomberg в Тунісі перед його візитом до Вашингтону. "Доказ – дислокація у Лівії військових "Вагнер". Раніше вони надсилали їх до Сирії, центральної Африки. Де б не з’являлися бойовики "Вагнера", відбувається руйнування", - заявив Башаґа.

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