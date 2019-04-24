"Абсурдний і дестабілізуючий", - Посольство США засудило указ РФ стосовно видачі паспортів на Донбасі

"Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська і підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві Посольства США.

Так Посольство відреагувало на указ Путіна від 24 квітня, що передбачає спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Президент України Порошенко різко засудив рішення Кремля. "Це втручання Росії у внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України повне попрання своїх зобов'язань у рамках Мінських домовленостей", – заявив він.

В своїй заяві команда Володимира Зеленського засудила указ про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях

Так "Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта, - йдеться в повідомленні команди у Facebook. - Ці дії є ще одним наочним підтвердженням для світової спільноти справжньої ролі Росії, як держави-агресора, яка веде проти України війну".



"На жаль, цей указ не наближає нас до вирішення основної мети — припинення вогню", - йдеться в заяві.

Дивіться також: Як реагують в Європі на перемогу Володимира Зеленського. Відео