Десантники США, України та Польщі "бездоганно" провели спільне навчання в рамках "Репід Трайдент".

Вперше на навчаннях "Репід Трайдент" (Швидкий тризуб) спільні навчальні стрибки провели десантники США, України та Польщі. Посольство США назвало цю десантно-повітряну операцію "бездоганною".

"В той час як ми створюємо історію, Швидкий тризуб 2021 продовжує зміцнювати відносини та об'єднувати наші сили", - відзначили американські дипломати в соцмережах.

Десантування здіюснювалось з американського літака С-130 "Геркулес", навчально-бойові завдання в рамках "Репід Трайдент" також виконували американські гелікоптери Sikorsky UH-60 Black Hawk, повідомили в Збройних силах України.

Учасники навчань також спільно відпрацьовували операцію із бойових дій та захисту населення у місті. Для цього на полігоні було збудоване умовне селище.

Загалом, у навчаннях "Репід Трайдент", що тривають з 20 вересня до 1 жовтня, беруть участь більше 6 000 військових з 15 країн, Навчання відбуваються на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ.

США у цих навчаннях представляють військові ударної бригадної групи Національної гвардії Сухопутних сил США штату Вашингтон. Вони з квітня 2021 року перебувають у центрі поблизу Яворова.

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