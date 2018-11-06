Децентралізація - це ДОБРЕ, вважають в українських громадах

У центрі села Великі Копані, що на Херсонщині, обладнають зони спілкування для молоді. Там будуть «сонячні дерева» з гілками з сонячних батарей, а під ними – зручні лавочки з підзарядкою для телефонів і безплатний Wi-Fi.

Цей проект Великокопанівська об’єднана громада представила на конкурсі програми DOBRE і виграла 10 тисяч доларів інвестицій. Тепер готується реалізувати мрію: «сонячні дерева» виростуть у селі вже навесні.

Що нам дало об’єднання громад? Незалежність!

«Що нам дало об’єднання громад? Незалежність! – розповідає «Голосу Америки» сільський голова з Великих Копанів Валентина Костенко. – Ми стали господарями на своїй території. Ми більше не підлягаємо району чи області. У нас свій відділ освіти, своя «первинка» в медицині, власний відділ культури, свій соціальний захист. Будуємо Центр надання адміністративних послуг – не доведеться нікуди їхати за довідкою".

"Плюс самі розпоряджаємось своїми грошима, - додає пані Валентина. - Напряму отримуємо від держави медичну субвенцію, напряму – освітню субвенцію. І маємо право розпоряджатися цим бюджетом так, як цього хоче громада. А не чекати, доки район чи область вкажуть, скільки милостині нам спустити».

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Кусаємо лікті, що не зробили цього раніше

Великокопанівська громада – одна з тих територіальних громад, які щойно об'єдналися й стали учасниками програми DOBRE. І як каже Валентина Костенко – «Кусаємо лікті, що не зробили цього раніше».

​Децентралізація ЦЕ ДОБРЕ. Конференція під таким гаслом зібрала у Києві новачків та давніх учасників програми DOBRE.

Серед тих, хто долучився до програми першими, – громада з Асканія-Нова. На прохання розповісти, що це їм дало, голова Віталій Свінцицький відповідає: «Перше і головне – оптимізація водопостачання». В Асканії-Новій діяла «станція другого підйому» – застаріла система подачі води, успадкована ще від радянських часів. Труби ламалися і текли. Експерти з DOBRE підрахували: якщо замінити систему водогону, економія становитиме мільйон гривень на рік. А підрахувавши, дали гроші на реконструкцію. Зараз у громаді кипить робота, міняють магістральні труби.

Як найвдаліше скористатися плодами децентралізації – бюджетом і повноваженнями, що зросли у рази? Саме цього навчає програма DOBRE, фінансована Агентством США з міжнародного розвитку.

DOBRE застосовує кращі практики різних країн

«Ми тісно співпрацюємо з 75 новоутвореними громадами, допомагаємо їм взяти добрий старт у децентралізації», – сказав «Голосу Америки» керівник програми USAID DOBRE Беррі Рід. Як він зазначив, DOBRE застосовує кращі практики різних країн: дещо з досвіду Сполучених Штатів, дещо з напрацювань сусідів України – Польщі та Словаччини.

Як розповів Рід, він багато подорожує Україною, щойно повернувся з Теребовлі на Тернопільщині. І сам був вражений успіхами тамтешньої тергромади, з якою співпрацює програма DOBRE. У місті звели молодіжний центр з найсучаснішими IT-технологіями: є навіть віртуальна реальність з 3-D туром Теребовлею...

«Ми співфінансували цей проект. Це була ідея громади. А ми допомогли її реалізувати», – каже керівник програми DOBRE.

Реформа децентралізації - це найуспішніша реформа в Україні

«Реформа децентралізації - це найуспішніша реформа в Україні на сьогоднішній день», – вважає Рід.

Як він сказав: «Уряд України успішно виконує свої зобов'язання щодо передачі повноважень та ресурсів місцевій владі. А на місцях, своєю чергою, радо приймають цю відповідальність, щоб самостійно ухвалювати рішення і покращувати якість життя у своїх громадах».

«Коли повноваження передаються на рівень громад, це дає великі важелі для прийняття рішень. Це і є суттю реформи децентралізації», – додає керівник Офісу демократії і врядування Агентства США з міжнародного розвитку Томас Вайт.

Програма DOBRE Агентства США з міжнародного розвитку працює у 7 областях України і охоплює 75 громад. 28 з них – «нова хвиля», одержали сертифікати партнерів DOBRE на інвестиційній конференції 5-6 листопада у Києві.

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