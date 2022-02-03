Оглядачі називають нападом на ЗМІ заборону Росії на роботу у країні "Німецької хвилі"

Йдеться про знищення ще одного джерела незалежної журналістики

Російська влада заборонила мовлення в країні німецької медіакорпорації Deutsche Welle, позбавила її кореспондентів акредитації та закрила корпункт у Москві. Це зроблено у відповідь заборону мовлення у Німеччині державного російського телеканалу RT.

Оглядачі називають дії Росії нападом на вільні ЗМІ.

Організація "Європейська федерація журналістів" назвала дії уряду Росії "неприйнятним актом цензури та нападом на свободу ЗМІ".

"Сьогоднішня заборона "Німецької хвилі" у Росії це не про RT. Йдеться про знищення ще одного джерела незалежної журналістики", - твітує Яніс Клюге, дослідник німецького аналітичного центру "Німецький інститут міжнародних та безпекових справ".

Москва взялась за те, що вважає здатністю Заходу формувати міжнародний дискурс через гегемонію у ЗМІ

"Наскільки я розумію, рішення Росії заборонити Deutsche Welle це не просто посилена відповідь на проблеми RT у Німеччині, але і ознака того, що Москва взялась за те, що вважає здатністю Заходу формувати міжнародний дискурс через гегемонію у ЗМІ. (Прикладом цього є нинішня Україна.)​", - твітує редактор англомовного варіанту базованого у Латвії видання Meduza Кевін Ротрок.

Лунають і інші думки.

"Всі урядові ЗМІ більше урядові ніж ЗМІ. Позбавте фінансування всі фабрики формування суспільної думки", - твітує сьогодні оглядач видання Bloomberg Леонід Бершидський.

Дії проти медіакорпорації названо у повідомленні російського МЗС "першим етапом" відповіді на заборону мовлення. Влада визнає медіакорпорацію ЗМІ – іноземним агентом, йдеться у повідомленні. Москва складе список німецьких чиновників та працівників громадських структур, яким буде заборонено в'їзд до Росії.

Німецький медіарегулятор заборонив мовлення RT у Німеччині 1 лютого. Російський державний канал не мав ліцензії на роботу. Німецьке законодавство забороняє мовити на території держави державним ЗМІ інших країн.

Російський канал намагався отримати ліцензію в Люксембурзі, але там її видати відмовилися, пославшись на те, що більшість співробітників німецькомовного RT працюють у Німеччині. Мовлення із Сербії за європейською ліцензією німецький регулятор заборонив.

Питання про заборону мовлення обговорювалося главою МЗС Росії Сергієм Лавровим з головою німецького МЗС Анналеною Бербок. Вона говорила, що німецька влада не має відношення до рішення регулятора, а заборона мовлення обумовлена законодавством.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".