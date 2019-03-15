Російська дезінформація намагалась дискредитувати гуманітарну допомогу Заходу Венесуелі

США, ЄС та окремі європейські країни вже тривалий час надають гуманітарну допомогу Венесуелі - країні, що потерпає від глибокої економічної та гуманітарної кризи.

Російська дезінформація намагалась дискредитувати ці зусилля і зобразити західну гуманітарної допомогу Венесуелі в якості "Троянського коня", який становить загрозу для країни. Про це повідомляє європейський проект протистояння дезінформації "EU vs Disinfo", на основі аналізу 1,5 мільйона твітів іспаномовних мереж, що стосуються поточної ситуації у Венесуелі.

В цих повідомленнях, які успішно просувались у іспаномовному Twitter, Росію зображують "захисником" та "миротворцем", а Захід – зловмисником. У Венесуелі, Twitter є провідною соціальною мережею.

Дослідники проводять паралель з часом, коли Росія використовувала так звані "гуманітарні конвої", щоб доставляти військову допомогу сепаратистам на Сході України, щоб не дозволити урядові поновити контроль над територіями.

Метафору - порівняння міжнародної допомоги до Троянського коня активно поширювались в соціальних мережах починаючи з січня. Необґрунтовані заяви, що американська гуманітарна допомога може бути прикриттям для поставок зброї опозиції з часом перемістились у пресу. В лютому, таке порівняння озвучив Ево Моралес, якого цитував RT. Також була видана стаття ВВС під назвою "Допомоги Венесуелі: справжня, чи це Троянський кінь?"

Водночас, зауважують дослідники, прокремлівські повідомлення різко змінились наприкінці лютого, коли Росія запропонувала гуманітарну допомогу Венесуелі.

Дивіться також: На кордоні з Мексикою: криза із біженцями стає все більш помітною у Сан-Дієго