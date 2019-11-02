Стало відомо, хто очолить міністерство внутрішньої безпеки США

Президент Дональд Трамп повідомив про призначення нового в.о. глави Міністерства внутрішньої безпеки, яке відіграє ключову роль у реалізації імміграційної політики президента США.

Трамп повідомив, що Чад Вульф, який досі був маловідомим співробітником Міністерства внутрішньої безпеки, стане новим виконуючим обов'язки глави відомства.

Попередній в.о. глави міністерства Кевін Макалінан заявив про відхід у відставку на початку жовтня і повинен залишити свій пост 31 жовтня.

Кевін Макалінан привітав призначення Вульфа.

"Він перевірений, вдумливий, та принциповий керівник, і я переконаний, що він добре служитиме президенту та народу США на посаді виконуючого обов'язки", - наводить слова Макалінана прес-реліз відомтсва.

Трамп вказав, що Вульф користується великою повагою. У минулому Вольф піддавався критиці з боку прихильників посилення імміграційної політики за те, що допомагав отримувати тимчасові візи у США іноземним робітникам.

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