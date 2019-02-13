Військова розвідка США вважає Росію та Китай головними загрозами у космосі

За даними розвідувального управління міністерства оборони США (Defense Intelligence Agency), Росія і Китай становлять головну загрозу у сфері безпеки в космосі. Зокрема, військові доктрини обох країн розглядають космос як важливий і сучасний полігон, на якому можуть вивчатися методи щодо обмеження військових можливостей США. У доповіді оприлюдненій 11-го лютого, підкреслюється, що з 2015 року Москва і Пекін розпочали модернізацію своїх збройних сил для участі у "космічних" операціях.

Військові доктрини обох країн розглядають космос як важливий і сучасний полігон, на якому можуть вивчатися методи щодо обмеження військових можливостей США



Окрім того, автори доповіді відзначають, що РФ і Китай суттєво вдосконалили космічні технології, включно з розвідувальними апаратами. У збройних силах цих країн проводиться модернізація вже наявних систем, включно з транспортними та навігаційними засобами. Ці розробки дозволяють створювати командні пункти по всьому світу, а також запускати навігаційні механізми, які дають можливості відстежувати, вести моніторинг і при необхідності завдавати удари по військових об'єктах США. Наприклад, окремі розпізнавальні супутники здатні наближатися до інших об'єктів в космосі для їх обстеження і ремонту. Ті ж технології можуть бути використані і для агресивних дій, включно з атаками на супутники інших країн.



У доповіді повідомляється, що Росія і Китай активно розробляють енергетичну зброю і наземні протисупутникові ракети, які можуть мати вельми руйнівний ефект. Додаткові загрози для США походять також з боку Ірану і Північної Кореї, які активно розробляють балістичні ракетні технології.

Додаткові загрози для США походять також з боку Ірану і Північної Кореї



Перевага США у космосі буде провокувати опонентів на дії у відповідь і дасть їм можливості для вдосконалення власного потенціалу, вважають автори доповіді. Не менш важливим недоліком американські експерти вважають залежність Міжнародної космічної станції від космічних транспортних засобів РФ, що включає і відправку космонавтів та необхідного устаткування.



У доповіді цитується думка міністра оборони РФ Сергія Шойгу, відповідно до якої , потенціал збройних сил РФ буде повністю залежати від розробок високоточних технологій у космічній сфері, включно з сучасними орбітальними станціями та військовими супутниками.



Окрім того, у військовому відомстві РФ працюють над мобільними ракетними системами наземного базування, здатними вражати космічні цілі з Землі. Згідно з доповіддю, найімовірніше, така система почне функціонувати протягом найближчих декількох років.



До розробки російських космічних озброєнь також залучені неурядові організації, серед яких Міжнародна наукова оптична мережа (ISON). Організація має у своєму розпорядженні найбільшу міжнародну мережу наземних датчиків космічного спостереження. У структури ISON входять також окремі наукові організації, включно з підрозділами державного агентства "Роскосмос".



Серед інших можливостей РФ у космічній сфері експерти відзначили засоби електронного боротьби (лічильники GPS, засоби супутникового зв'язку та радари), зброю спрямованої енергії, бортові системи лазерної зброї для використання проти космічних датчиків протиракетних систем, дезінформацію і атаки у кіберпросторі, наземні пускові системи для знищення цілей у космосі, лазерне озброєння.