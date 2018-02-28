Не уподібнювати Україну до Росії та Казахастану закликали Верховну Раду у "Фрідом Хаус"

Пропозиція щодо НДО спробує поставити громадянське суспільство під контроль уряду, подібно до заходів у Росії та Казахстані і тим самим підірве рух України до більш демократичного суспільства

Міжнародна правозахисна неурядова організація "Фрідом Хаус" закликає Верховну Раду відкласти голосування за законопроектами, які "посилять нагляд за організаціями громадянського суспільства та підірвуть ефективність офісу Уповноваженого з прав людини". Про це йдеться у заяві Марка Бегрендта (Marc Behrendt), директора програми Європи та Євразії у "Фрідом Хаус".

Заява опублікована на сайті цієї міжнародної організації з приводу законопроектів 6674 та 6675.

Законопроект 6674 та 6675, як відзначають активісти, містять пропозицію президента України Петра Порошенка щодо заміни обов'язкового подання громадськими активістами-антикорупціонерами електронних декларацій на розширене звітування про доходи.

Наприклад, виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин розповів "Українській правді", що розширення не погоджено з громадськими організаціями.

"За першу ж помилку у такому звіті скасовується неприбутковість, притому скасовується заднім числом за попередній рік, і організація змушена буде виплачувати податки за весь минулий рік, ніби вона здійснювала прибуткову діяльність. Такого немає ніде у світі", - наголошує український директор TI.

Заява "Фрідом Хаус" попереджає, що голосування у Раді за законопроекти "ризикує завдати серйозної шкоди демократії в Україні".

Рада має відкласти, або скасувати голосування з обох питань доки вони не відповідатимуть міжнародним правозахисним забов'язанням України

“Інститут Упоноваженого з прав людини, одна із найбільш поважних та авторитетних державних інституцій в Україні, втратить довіру, якщо кандидати представлятимуть політичні інтереси, а не незалежний порядок денний правозахисних організацій. Пропозиція щодо НДО спробує поставити громадянське суспільство під контроль уряду, подібно до заходів у Росії та Казахстані і тим самим підірве рух України до більш демократичного суспільства. Рада має відкласти або скасувати голосування з обох питань, доки вони не відповідатимуть міжнародним правозахисним забов'язанням України, після висновків Венеціанської комісії з приводу даних законопроектів наприкінці березня", - йдеться у заяві "Фрідом Хаус".

Як відзначає "Українська правда", 27 березня 2017 року Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

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