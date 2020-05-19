Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
США

Сенатський комітет підтримав запропоновану Трампом кандидатуру директора Національної розвідки

Конгресмен-республіканець Джон Реткліфф

Сенатський комітет з розвідки у вівторок підтримав висунення конгресмена-республіканця Джона Реткліффа на пост директора Національної розвідки.

Голоси членів комітету розділилися за партійною приналежністю: 8 республіканців проголосували за висунуту президентом кандидатуру, 7 демократів - проти.

Як очікується, незабаром кандидатура Реткліффа буде винесена на затвердження перед повним складом Сенату, де республіканці займають 53 місця з 100. Дата пленарного голосування не призначена.

Президент Трамп минулого року запропонував кандидатуру Реткліфа, який входить до Комітету з розвідки Палати представників. Розгляд було призупинено на тлі питань з приводу відсутності у кандидата належного досвіду і його партійної репутації, проте цього року Трамп висунув Реткліффа знову.

Дивіться також: «Молюсь, щоб усе було добре». Що турбує робітничий клас під час пандемії

«Молюсь, щоб усе було добре». Що турбує робітничий клас під час пандемії. Відео
Embed
«Молюсь, щоб усе було добре». Що турбує робітничий клас під час пандемії. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:05 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG