Сенатський комітет підтримав запропоновану Трампом кандидатуру директора Національної розвідки

Сенатський комітет з розвідки у вівторок підтримав висунення конгресмена-республіканця Джона Реткліффа на пост директора Національної розвідки.

Голоси членів комітету розділилися за партійною приналежністю: 8 республіканців проголосували за висунуту президентом кандидатуру, 7 демократів - проти.

Як очікується, незабаром кандидатура Реткліффа буде винесена на затвердження перед повним складом Сенату, де республіканці займають 53 місця з 100. Дата пленарного голосування не призначена.

Президент Трамп минулого року запропонував кандидатуру Реткліфа, який входить до Комітету з розвідки Палати представників. Розгляд було призупинено на тлі питань з приводу відсутності у кандидата належного досвіду і його партійної репутації, проте цього року Трамп висунув Реткліффа знову.

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