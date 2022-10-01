МАГАТЕ просить Росію роз'яснити, що сталось з директором ЗАЕС - Reuters

Навіть після трьох місяців ув’язнення, яке включало погрози стратою, фізичні тортури, одиночне ув’язнення та позбавлення їжі, саме поїздка на свободу ледь не зламала Алекса Друке, ветерана американської армії, звільненого минулого тижня разом з дев’ятьма іншими в’язнями, які пішли допомагати Україні захищатись від російських загарбників.

Руки зв'язано, голову закрито поліетиленовим пакетом, а пакувальна стрічка, що тримала його, закріплена настільки міцно, що на лобі з’явилися рубці. Друке сказав, що він і його співвітчизник, американський в’язень Енді Гейн, дійшли до межі під час транзиту в різних машинах зі східної України до аеропорту в Росії, оточеного озброєною охороною.

«Через те, крізь що ми пройшли, і всі ті часи, коли думали, що можемо померти, ми змирилися з тим, що можемо померти, ми були готові померти, але та поїздка була єдиним разом, коли кожен із нас окремо молився про смерть щоб покінчити з цим", - сказав Дрюке в інтерв'ю Associated Press у п'ятницю.

«Психічні та емоційні тортури останніх 24 годин у полоні були найгіршими», — сказав він.

40-річний Друке одужує: набряки на голові зменшуються, і він намагається відновити частину з 13,6 кг, які, як він вважає, втратив через неправильне харчування. Але жахливі спогади залишилися, і він не знає, що буде далі, окрім спроби привернути увагу до інших полонених, які залишаються в руках Росії.

"Війна не закінчилася", - сказав він, в інтерв’ю в будинку, де він живе зі своєю матір'ю та іншими родичами в Тускалузі.

Друке та Гейн, 27-річний військовий ветеран з Алабами, були серед сотень американців, які вирушили в Україну, щоб допомогти у боротьбі з Росією.

9 червня їх захопили під час, за словами Дрюке, розвідувальної місії, пов’язаної з українським інтернаціональним легіоном, що складається з іноземних добровольців.

"Усім іншим вдалося безпечно повернутися на базу", - сказав він.

Російські солдати відвезли двох чоловіків до свого табору, а потім до Росії для «інтенсивного допиту». Друке відмовився надаватіи подробиці, але сказав, що поводження було жорстоким.

"Кожне з наших прав людини порушили, - сказав він. - Нас катували”.

За його словами, чоловіків повернули в Україну на "чорний об’єкт" в Донецьку, де ще майже місяць допитували. Зрештою їх відправили в ізолятор колишньої української в’язниці. Там Друке та Гейна змусили записувати пропагандистські заяви на російську відеокамеру з солдатами в кімнаті.

«З позитивного боку, інколи вони клали нас у шафу, зв’язаних і із зав’язаними очима … поки чекали на появу якогось репортера, і ми з Енді могли пошепки поговорити кілька секунд і дізнатись як справи один в одного, - сказав він. - Тоді ми вперше поговорили за кілька тижнів”.

Зрештою, після тижнів ув’язнення, яке включало численні загрози, стало очевидно, що щось насувається — чи то звільнення, чи то переведення до в’язниці, чи страта, — сказав Друке, який вступив до резерву армії США після терористичних нападів у вересні 11, 2001 року і провів дві дислокації в Іраку.

Ми знали, що щось відбувається, тому що наш звичайний розпорядок змінився, і вони змусили нас забрати всі особисті речі з камери", - сказав він.

Але навіть тоді психічні тортури тривали, сказав він. «Один з охоронців кілька разів сказав: «Я майже впевнений, що вас, хлопці, стратять», — сказав він.

Натомість вони були частиною групи з 10 чоловіків, яких було звільнено 21 вересня за угодою, укладеною за посередництва Саудівської Аравії. Разом з ними були звільнені інші вихідці з Хорватії, Марокко, Швеції та Великої Британії.

За його словами, ніхто не розслаблявся, доки літак не піднявся в повітря, а чиновник із Саудівської Аравії не пояснив, що відбувається. Приземлившись у Нью-Йорку після польоту з Саудівської Аравії, Друке сказав, що його та Гейна зустрів представник Міністерства внутрішньої безпеки з офісу, який розслідує воєнні злочини.

Співробітники преси з внутрішньої безпеки не відповіли відразу на електронний лист із проханням прокоментувати, але слідчі ООН з прав людини заявляють, що українські військовополонені, схоже, стикаються з «систематичним» жорстоким поводженням з боку росіян, включаючи тортури.