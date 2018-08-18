Присоромлений екс-директор ЦРУ підкорегував свою заяву про "зрадницьку" прес-конференцію Трампа і Путіна

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що не мав на увазі що президент США здійснив державну зраду, коли у Twitter назвав прес-конференцію Дональда Трампа та Володимира Путіна "зрадницькою".

Я не мав на увазі, що він вчинив зраду. Я вжив слова "ніщо інше, як зрадницькі дії

Бреннан заявив в ефірі каналу MSNBC, що його коментар прозвучав у відповідь на те, що президент США підтримав сумніви Путіна у висновках американської розвідки у тому, що Росія втручалась у вибори у США.

"Я не мав на увазі, що він вчинив зраду. Я вжив слова "ніщо інше, як зрадницькі дії", - заявив Бреннан.

Пізніше, у відповідь на прохання пояснити різницю між "зрадою" та "зрадницькими діями", він додав що, на його думку, Трамп "перетнув межу, бо не виконав функцію президента, не сказав Путіну прямо, щоб такого (російського втручання - прим. ГА) більше ніколи не було".

Раніше президент США позбавив колишнього директора ЦРУ доступу до державної таємниці, який той за американською традицією зберіг після відходу з посади. Рішення було ухвалено на фоні критики Бреннаном Трампа та закидів про буцімто координацію дій штабу Трампа з Росією та ін.

Якщо він володіє інформацією щодо змови, або доказами, які отримав іншим шляхом, то має надати їх спеціальному прокурору, а не виданню The New York Times

До того Бреннан, зберігаючи доступ до державної таємниці, отримав посаду коментатора на критичному до Трампа каналі MSNBC.

У таборі прихильників Трампа заявляли, що Бреннан та інші екс-чиновники, які критикують президента США, фактично монетизують доступ до державної таємниці, адже наявність у них такого доступу схиляє аудиторію ЗМІ до думки про буцімто поінформованість критиків Трампа про невідомі загалу подробиці розслідування щодо втручання Росії у політичні процеси у США та ін.

Окремі вислови Бреннана щодо Трампа викликали зауваження не лише з боку Трампа. Так впливовий сенатор-республіканець Річард Бурр (Richard Burr), голова Сенатського комітету з питань розвдіки, банально присоромив колишнього головного розвідника США за його колонку (написану у відповідь на позбавлення доступу до держтаємниці - прим. ГА) у виданні The New York Times, в якій Бреннан заявив, що змова між штабом Трампа та Московою у ході виборів 2016-го року є доведеним фактом.

"У своїх останніх заявавх директор Бреннан стверджує як про доконаний факт, що кампанія Трампа змовилась із закордонною силою. Якщо заява директора Бреннана базується на розвідданих, які він отримав, коли ще головував у ЦРУ, то чому цей висновок не було внесено у висновки розвідувальних агенцій США, які було оприлюднено у 2017-му році? Якщо ж його заява базується на розвідданих, які він отримав залишивши посаду, то, значить, він розголошує таємницю. Якщо він володіє інформацією щодо змови або доказами, які отримав іншим шляхом, то має надати їх спеціальному прокурору, а не виданню The New York Times", - відзначив Бурр.

Якщо ж його заява базується на розвідданих, які він отримав залишивши посаду, то значить він розголошує таємницю

"Якщо ж заява директора Бреннана є політичною та спекулятивною, то президент як голова виконавчої влади має повне право забрати у нього доступ до державної таємниці", - також наголосив Бурр.

У колонці, оприлюдненій виданням The New York Times, Бреннан заявив, що "єдине питання без відповіді полягає у тому, чи змова становить злочин, чи мало місце перешкоджання правосуддю з метою приховати змову і скільки членів компанії Трампа намагалися незаконно збагатитись за рахунок уряду, відмиваючи гроші та приховуючи їх рух до власних кишень".

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